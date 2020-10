KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Lufthansa im trüben Corona-Umfeld sehr schwach

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Lufthansa steht laut einem internen Brief an die Mitarbeiter kostenseitig weiter unter Druck. Dies gilt am Montagmorgen auch für die Aktien der Fluggesellschaft: Sie verloren auf Tradegate fünfeinhalb Prozent zum Xetra-Schluss auf etwas über acht Euro.

Der MDax -Konzern will angesichts global verschärfter Reisebeschränkungen unter anderem mit erneuten Flugzeugstilllegungen und kleinerer Flotte die Kosten stärker drücken. "Wir müssen unsere bisherigen Anstrengungen, die Kosten weiter herunterzubringen, noch einmal verstärken", heißt es in dem Schreiben vom Sonntag.

Die Aussagen wirkten negativ, auch wenn der Konzern bereits zuvor darauf hingewiesen habe, dass die Winter-Kapazitäten auf ein Viertel gekürzt würden, sagte ein Händler. Die Maßnahmen reflektierten natürlich die Buchungstrends, schrieben die Analysten von Mainfirst und raten in ihrer aktuellen Studie bei einem Kursziel von gerade mal zwei Euro weiter zum Verkauf der Titel.

Die Lufthansa leidet wie der gesamte Reisesektor besonders unter der Corona-Pandemie. Im aktuellen Umfeld mit abermals stark steigenden Infektionszahlen und Teil-Lockdowns haben es die Papiere der Airline sehr schwer./ajx/jha/