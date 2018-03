KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank schwach - Gegenwind im Investmentbanking

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Es handelt sich um den tiefsten Stand seit November rpt November 2016.) FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Deutschen Bank haben am Mittwoch mit 12,23 Euro einen neuen Tiefpunkt seit November 2016 erreicht. Dabei verloren sie am Dax-Ende 3,3 Prozent. Finanzchef James von Moltke erklärte auf einer Morgan-Stanley-Konferenz in London, dass dem Branchenprimus im ersten Quartal im Bereich Unternehmens- und Investmentbank deutlicher Gegenwind entgegen weht. Insgesamt beziffert er den aus Währungsschwankungen und höheren Kosten resultierenden Betrag auf 450 Millionen Euro. Das erste Quartal 2017 sei recht stark gewesen, es werde schwierig dem Vergleich Stand zu halten. Derweil verlangte der unter anderem für die Sparte zuständige stellvertretende Vorstandschef Marcus Schenck den Anlegern auf einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Bloomberg Geduld ab. Die Trendwende der Bank sei eine Frage von mehreren Jahren. Man sei auf einem richtigen Weg, müsse dies aber immer wieder unter Beweis stellen./ag/jha/ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------