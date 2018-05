KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Anleger von Borussia Dortmund atmen auf

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

(Korrigiert wird im ersten Absatz der zweite Satz: Mit dem vierten Platz hat sich der BVB direkt für die Gruppenphase der Champions-League (CL) qualifiziert.



)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Erreichen des vierten Platzes in der Fußball-Bundesliga hat bei den Anlegern von Borussia Dortmund (BVB) am Montag für Erleichterung gesorgt. Damit hat sich der Fußball-Verein direkt für die Gruppenphase der Champions-League (CL) in der kommenden Saison qualifiziert.

An zweiter Stelle im SDax gewannen die Papiere zuletzt noch 3,72 Prozent auf 5,86 Euro. Gegen Hoffenheim musste der BVB am vergangenen Samstag zwar eine Niederlage hinnehmen, wegen der besseren Tordifferenz im Vergleich mit dem Fünftplatzierten Leverkusen reichte es aber für Platz vier.

Noch vor einer Woche waren die BVB-Aktien nach einer Überraschungsniederlage gegen Mainz 05 deutlich abgesackt, weil damit das Erreichen eines CL-Platzes vorübergehend in Gefahr geraten war./ajx/stw/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------