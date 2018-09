KORREKTUR 2: Regierungsberater sehen Elektro-Auto-Ziel erst 2022 erreicht

(Im 2. Absatz, letzter Satz, wurde die Zahl der Plug-in-Hybrid- und reinen Elektroautos nochmals korrigiert.



BERLIN (dpa-AFX) - Wichtige Auto-Berater der Bundesregierung sehen das Elektroauto-Ziel endgültig gerissen. Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) schreibt in ihrem Fortschrittsbericht 2018, ausgehend von der derzeitigen Marktdynamik werde das Ziel von einer Million E-Autos hierzulande voraussichtlich erst 2022 erreicht - zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Das Papier wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt.

Die NPE beobachtet seit acht Jahren den E-Auto-Markt in Deutschland und spricht Empfehlungen für die Bundesregierung aus. Im Jahr 2010 hatte sie die Schätzung ausgegeben, dass bis 2020 eine Million E-Autos auf hiesigen Straßen rollen. Die Bundesregierung hatte sich diese zu eigen gemacht. Inzwischen geht allerdings niemand mehr davon aus, dass das Ziel erreicht wird. Anfang 2018 fuhren gerade mal 98 280 reine Stromer und Autos mit Plug-in-Hybridmotor auf hiesigen Straßen./ang/DP/nas