KONTRASTE: Illegaler Handel mit Krebsmedikamenten - Risiko für Patienten in Deutschland

Berlin (ots) - Ein Netzwerk international tätiger Pharmahändlersoll in Deutschland illegal mit Krebsmedikamenten im Wert vonmehreren Millionen Euro gehandelt haben. Das berichtet dasARD-Politikmagazin KONTRASTE in seiner heutigen Sendung. Insgesamt 21Mitglieder der Bande seien bereits Anfang Mai in Griechenlandverhaftet worden. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, hochsensibleKrebsmedikamente aus griechischen Kliniken entwendet und nachDeutschland geschmuggelt zu haben. Gegenüber KONTRASTE sagte derstellvertretende Gesundheitsminister Pavlos Polakis, man wisse, dassder Transport dieser Medikamente "nicht ordnungsgemäß verlaufen" seiund sogar die Kühlkette unterbrochen worden sei: "Wir sprechen hiervon einer illegalen Bande, die sich offensichtlich nicht ummedizinische Anforderungen gekümmert hat." Den Recherchen zufolgesollen die Präparate sogar auf einem Athener Fischmarktzwischengelagert worden sein.In Deutschland hatte das Netzwerk Geschäftspartner in Hessen undBrandenburg. Gegenüber KONTRASTE bestätigte die StaatsanwaltschaftPotsdam Ermittlungen gegen das Unternehmen Lunapharm mit Sitz imbrandenburgischen Mahlow wegen des Tatvorwurfs der "Hehlerei undVerstößen gegen das Arzneimittelgesetz". Es habe bereits eineHausdurchsuchung gegeben. Lunapharm bestreitet, an dem Handel mitmöglicherweise unwirksamen Medikamenten beteiligt zu sein. DasBrandenburger Gesundheitsministerium untersagte der Firma den Handelmit den betroffenen Krebsmedikamenten aus Griechenland, entzog demPharmahändler aber nicht die Großhandelserlaubnis. Dazu teilte dasMinisterium KONTRASTE mit, es lägen "keine Hinweise vor, dass mitArzneimitteln, die Gegenstand von Straftaten geworden sind oder diein ihrer Qualität beeinträchtigt sind, gehandelt wurde."Der Onkologe Professor Wolf-Dieter Ludwig von derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft kritisierte dasVerhalten des Brandenburger Gesundheitsministeriums als"verantwortungslos". Die Behörde hätte nach ersten Hinweisen eineWarnung an Ärzte und Patienten herausgeben müssen und dafür sorgenmüssen, "dass diese Medikamente so rasch wie möglich aus demdeutschen Markt verschwinden." Auch die oberste griechischeArzneimittelaufsicht EOF äußerte sich gegenüber KONTRASTE verwundert,dass der Skandal in Deutschland nie bekannt wurde und Lunapharm dieLizenz nicht entzogen wurde: Im Augenblick, als man die deutschenBehörden informiert habe, dass illegale Medikamente im Umlauf seien,"hätte man die Öffentlichkeit informieren können", sagte IoannisMalemis von der EOF.Mehr dazu in KONTRASTE heute 21 Uhr 45 im Ersten.