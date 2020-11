KONKRET-Preis für innovative Versorgung der Lilly Deutschland Stiftung erstmals ausgeschrieben

Bad Homburg (ots) - Die Lilly Deutschland Stiftung lädt mit der ersten Ausschreibung des KONKRET-Preises für innovative Versorgung alle Akteure des Gesundheitswesens zum Wettbewerb um kreative und pragmatische Ideen ein. Gefragt sind Projekte, die auch mit kleinen Veränderungen und Ansätzen eine flächendeckende, integrierte Versorgung voranbringen, die Genesung von Patientinnen und Patienten fördern und Gesundheit weiterdenken. Bis zum 31. März 2021 können Beiträge eingereicht werden. Die ersten drei Plätze werden mit insgesamt 18.000 Euro dotiert. Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der Website der Stiftung unter www.lilly-stiftung.de/konkret (http://www.lilly-stiftung.de/konkret) zu finden.Innovationen, die die Gesundheitsversorgung verbessern, sieht man nicht immer auf den ersten Blick. Genau diese kreativen und pragmatischen Konzepte im Kleinen können jedoch einen erheblichen Einfluss auf den Gesundungsprozess von Patientinnen und Patienten haben. Ob von Ärzten, Apotheken, Pflegekräften oder Patienten selbst: Mit dem KONKRET-Preis möchte die Lilly Deutschland Stiftung vor allem kleinere Projekte stärker in den Fokus rücken, die einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung haben und mit wenig Aufwand viel erreichen. Sie sollen so als beispielhafte Vorbilder sichtbarer werden. Die Auszeichnung richtet sich an Menschen, die innovative Prozesse, Strukturen oder Technologien entwickeln, Barrieren abbauen und damit im Sinne des Leitsatzes der Lilly Deutschland Stiftung Gesundheit weiterdenken.Die Gewinner des Preises wird eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auszeichnen. Michael Diebold, Gründer und Geschäftsführer der meisterwerk ventures GmbH, Kaya Kinkel, Mitglied des Hessischen Landtags, Christian Schaus, Grundschullehrer und Schwimmtrainer der Nachwuchsmannschaft SG Frankfurt sowie Jugendolympiacoach, Dr. Isabelle Erb-Hermann, stellv. Vorstandsvorsitzende und Bevollmächtigte des Vorstandes der AOK Hessen sowie Birgit Dembski, Vorstandsmitglied der BAG Selbsthilfe, freuen sich als Jury auf die besten Ideen. Der KONKRET-Preis ist mit 10.000 Euro (1. Platz), 5.000 Euro (2. Platz) und 3.000 Euro (3. Platz) dotiert und soll Mitte 2021 verliehen werden.Alle Informationen zur Ausschreibung, den Vergabekriterien sowie den einzureichenden Unterlagen sind auf der Website der Lilly Deutschland Stiftung zu finden: www.lilly-stiftung.de/konkret (https://www.lilly-stiftung.de/konkret).Über die Lilly Deutschland StiftungDie Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg wurde 1992 gegründet und ist eine gemeinnützige, von der Lilly Deutschland GmbH unabhängige Stiftung. Ihr Ziel ist es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und konsequente Einbindung bereichs- und funktionsübergreifender Expertisen die Gesundheitsversorgung von Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Seit ihrer Gründung vor 28 Jahren hat die Stiftung gemeinsam mit Experten aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Vertreten wird die Lilly Deutschland Stiftung durch ihren paritätischen, ehrenamtlich tätigen Vorstand, besetzt mit Experten aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeitern der Lilly Deutschland GmbH.Wenn Sie mehr über die Lilly Deutschland Stiftung erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.lilly-stiftung.de (http://www.lilly-stiftung.de).Pressekontakt:Weber Shandwick FrankfurtSpeicherstraße 5960327 Frankfurt am MainChristiane Schulz-LuckenbachBüro: 069 913043-53eMail: cschulz-luckenbach@webershandwick.comLilly Deutschland StiftungWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad Homburgwww.lilly-stiftung.dePressestelleBüro: 06172 273-2738eMail: presse@lilly-stiftung.deOriginal-Content von: Lilly Deutschland Stiftung, übermittelt durch news aktuell