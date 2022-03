Die KOMOJU-Plattform von Degica wird mit europäischen und asiatischen Zahlungslösungen global

Tokio, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die neue Version stattet E-Commerce-Händler mit einer breiten Palette alternativer Zahlungslösungen aus und hilft ihnen, ihre Reichweite auf Kunden in Europa und Asien auszudehnenDegica hat eine Reihe von 20 neuen Zahlungslösungen auf seiner Flaggschiff-Zahlungsplattform KOMOJU eingeführt, die es seinem Handelskundenstamm ermöglicht, die großen E-Commerce-Märkte in Europa und Asien zu erschließen.„Wir freuen uns, eine bedeutende Erweiterung unserer Produktpalette ankündigen zu können", sagt Keanu Van Hees, Director of Product bei Degica. „Mit dieser Version ermöglichen wir es Händlern außerhalb Europas, den Kundenstamm des Kontinents zu erschließen, indem wir eine umfassende Palette von Zahlungsoptionen anbieten, die den Verbrauchern Vertrauen und Bequemlichkeit bieten, während Unternehmen auf der ganzen Welt, einschließlich derer in Europa, nun sicherstellen können, dass Kunden in China, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien und den Philippinen ebenfalls in der Lage sind, lokale und vertraute Zahlungsoptionen zu nutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen zu kaufen."Zu den neuen Lösungen, die zu KOMOJU hinzugekommen sind, gehören Chinas Alipay, auf das über 55 % des Marktanteils an digitalen Geldbörsen in Festlandchina entfallen, WeChat Pay, auf das 38 % entfallen, und UnionPay, das größte Kartennetzwerk der Welt mit mehr als 7 Milliarden ausgegebenen Karten allein in China.Zu den in Europa hinzugefügten Lösungen gehört iDEAL, die führende Zahlungsoption in den Niederlanden, die einen Anteil von rund 60 % am niederländischen E-Commerce-Zahlungsmarkt hat. Auch in anderen Ländern bietet die Plattform prominente Lösungen wie Giropay in Deutschland, das von rund 54 % der erwachsenen Bevölkerung genutzt wird, die Banküberweisungslösung BLIK, auf die 53 % aller Zahlungen in Polen entfallen, und die Prepaid-Voucher/Code-basierte Lösung von Paysafecard, die von 660.000 Verkaufsstellen in 50 europäischen Ländern ausgegeben wird.„Unsere Mission ist es, gleiche Wettbewerbsbedingungen für internationale Geschäfte zu schaffen, und das beginnt mit der Vereinfachung des grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler weltweit", sagt Jack Momose, CEO von Degica. „Unser erster Schritt im Jahr 2014 war, der Plattform Steam beim Eintritt in den japanischen Markt zu helfen, indem wir die vertrauenswürdigste Zahlungsmethode des Landes anboten. Seitdem haben wir hart daran gearbeitet, denselben Service für alle Händler zu öffnen, die an Kunden in Japan und Südkorea verkaufen. Der heutige Tag markiert jedoch die bisher größte Erweiterung, indem wir unsere KOMOJU-Plattform um eine umfassende Palette europäischer und asiatischer Zahlungsmethoden erweitern und uns als Global Player etablieren."Die vollständige Liste der Produkte, die der KOMOJU-Plattform hinzugefügt wurden, lautet wie folgt:APAC:- Alipay (China)- UnionPay (China)- WeChat Pay (China)- Doku (Indonesien)- OVO (Indonesien)- eNETS (Singapur)- GrabPay (Singapur)- Dragonpay (Philippinen)- FPX (Malaysia)- POLi (Australien)Europa:- iDEAL (Niederlande)- Bancontact (Belgien)- Giropay (Deutschland)- BLIK (Polen)- Przelewy24 (Polen)- Multibanco (Portugal)- Paysafecard (EU)- EPS (Österreich)- MyBank (Italien)- Sofort (EU)Über DegicaDie Mission von Degica ist es, einen fairen, globalen Marktplatz für Waren und Dienstleistungen zu schaffen – Barrieren zwischen verschiedenen Märkten abzubauen und es einfacher zu gestalten, überall auf der Welt Geschäfte zu betreiben. Mit seinen Ursprüngen in der Videospielverlagsbranche stellte Degica fest, dass es eine eigene interne Zahlungslösung aufbauen musste, um Spiele über große Plattformen an Kunden in seinem Heimatmarkt Japan zu verkaufen. Die Lösung funktionierte so gut, dass das Team beschloss, dass seine Zukunft darin liege, ähnliche Barrieren für andere Unternehmen abzubauen. Heute bietet Degica eine Reihe von Lösungen an – von Zahlungen bis hin zu KI-Übersetzung und Logistikunterstützung –, um Unternehmen außerhalb Japans einen direkten Zugang zum großen und wertvollen Markt des Landes zu ermöglichen und auch andersherum Unternehmen in Japan und dem Rest Asiens die Tür zu westlichen Märkten in Europa und den USA zu öffnen.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte www.degica.com.Über KOMOJUKOMOJU (eine Abkürzung des japanischen Ausdrucks „購入モジュール", was „Einkaufsmodul" bedeutet) wurde 2016 von Degica gegründet und mit einem einzigen Ziel gestartet – Japan einfacher zu machen. Zu diesem Zweck bietet KOMOJU seinen Kunden eine globale Zahlungsplattform, die in vier Regionen mit über 50 internationalen Partnern und mehr als 4.500 aktiven Händlern aktiv ist. Es ist mit Plattformen wie Shopify, Wix, Woo Commerce und Magento verbunden und bietet Händlern Zugang zu allen wichtigen Zahlungsmethoden in Japan, Korea und China und beinhaltet FX-Funktionalitäten, damit Händler Gelder in ihrer gewünschten Währung erhalten und gleichzeitig lokale Währungen verarbeiten können.Heute, nach dem großen Anfangserfolg der Plattform, hat sich das ursprüngliche Ziel, Japan einfacher zu machen, ausgeweitet. Der nächste Schritt für KOMOJU und Degica ist der weitere Abbau von Hindernissen für Geschäfte nicht nur nach und aus Japan, sondern überall auf der Welt – die Schaffung eines fairen und globalen Marktplatzes für Waren und Dienstleistungen.

Für mehr Informationen gehen Sie bitte auf https://en.komoju.com/.