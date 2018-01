KOMMUNALKREDIT INVEST: Neues Online-Anlageangebot für deutsche Privatkunden

Wien (ots) - KOMMUNALKREDIT INVEST: Neue Online-Anlageplattformfür Privatkunden in Deutschland- Die neue Anlageplattform ist ein Produkt der KommunalkreditAustria AG- Attraktiv: 1,01 % p. a. für Festgeld mit Laufzeit von dreiJahren- Sinnvoll: Kommunalkredit finanziert wichtigeInfrastrukturprojekteDie Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat ihre inÖsterreich erfolgreiche Online-Anlageplattform KOMMUNALKREDIT INVESTnun auch in Deutschland auf den Markt gebracht. KOMMUNALKREDIT INVESTrichtet sich an Privatkunden. Vor allem für Kunden, die ihr Geld übereine mittel- bis langfristige Laufzeit anlegen wollen, bietetKOMMUNALKREDIT INVEST sehr attraktive Konditionen. Mit denKundeneinlagen finanziert die Bank Infrastrukturvorhaben in Europawie Schulen, Krankenhäuser, Windparks, Solaranlagen, Waste-to-Energy,Telekommunikation- oder Verkehrsprojekte. Für viele Anleger istdieser Verwendungszweck sehr interessant.Aktuelle Beispiele aus dem Angebot aufwww.kommunalkreditinvest.de:- Mittel- und langfristige Laufzeiten: 1,01 % p. a. bei einerLaufzeit von drei Jahren oder 1,80 % p. a. bei einer Laufzeitvon zehn Jahren- Kurzfristige Laufzeiten bis zu einem Jahr: bis zu 0,70 % p. a.Kommunalkredit-Vorstandsvorsitzender Alois Steinbichler: "Nach demerfolgreichen Start in Österreich sind wir überzeugt, auch den Kundenin Deutschland ein sehr interessantes Angebot zu machen. Einerseitsbieten wir attraktive Zinsen. Andererseits unterstützen unsere Kundenmit ihrer Einlage europäische Infrastrukturprojekte, die wir alsSpezialbank für Infrastruktur finanzieren."KOMMUNALKREDIT INVEST ist eine bedienerfreundliche, innovativePlattform für Online-Veranlagungen, welche die Kommunalkreditgemeinsam mit der Fintech Group AG - einem Anbieter von digitalenFinanztechnologien mit Sitz in Frankfurt am Main - entwickelt hat.Die Kommunalkredit ist Mitglied der gesetzlich verankertenösterreichischen Einlagensicherung der Banken & Bankiers. Diesesichert die Einlagen bei KOMMUNALKREDIT INVEST bis zu EUR 100.000 proKunde.Deutschland ist das zweite Land, in dem KOMMUNALKREDIT INVESTangeboten wird. Bereits im Herbst 2017 hat die Kommunalkredit ihreAnlageplattform in Österreich auf den Markt gebracht. In den erstendrei Monaten bis Jahresende konnte KOMMUNALKREDIT INVEST mehr als EUR100 Mio. an Einlagen erzielen und lag damit deutlich über denErwartungen.Die Kommunalkredit hat ihren Hauptsitz in Wien und verfügt übereine Zweigstelle in Frankfurt am Main. Sie ist aufInfrastrukturprojekte in Europa spezialisiert und konzentriert sichauf die Segmente Energie & Umwelt, Soziale Infrastruktur und Verkehr.Im ersten Halbjahr 2017 hat die Bank 14 Transaktionen in siebeneuropäischen Ländern mit einem Volumen von mehr als EUR 300 Mio.abgeschlossen. Die Kommunalkredit hat im ersten Halbjahr 2017 einPeriodenergebnis nach Steuern von EUR 13,9 Mio. erwirtschaftet. Sieweist zum Stichtag 30. Juni 2017 eine Bilanzsumme von EUR 3,3 Mrd.aus und verfügt über eine ausgezeichnete Kapitalbasis: DieGesamtkapitalquote liegt bei 34,4 %. Die harte Kernkapitalquotebeträgt 26,9 %. Die Bank besitzt ein Kreditportfolio mit hoherQualität, das im ersten Halbjahr 2017 keine Kreditausfälle aufwies.Die Non Performing Loan (NPL)-Ratio betrug 0,0 %. Das Jahresergebnis2017 veröffentlicht die Kommunalkredit im März 2018.Pressekontakt:Kommunalkredit Austria AGMartin Hehemann (Corporate Communications)Tel.: +43 (0)1/31631 532 oder +43 (0)664/80 31631 532E-Mail: m.hehemann@kommunalkredit.atwww.kommunalkredit.atOriginal-Content von: Kommunalkredit Austria AG, übermittelt durch news aktuell