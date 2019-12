KOMMENTAR Kein Grund für (noch) mehr staatliche Hilfe

Düsseldorf (ots) - Von Birgit MarschallDie sonst so subventionskritische deutsche Industrie ruft nach erleichtertenBedingungen für das staatliche Kurzarbeitergeld. Wenn der Maschinenbau oder dieAutomobilbauer in eine Flaute geraten, ist ihr Ruf nach Hilfe von Vater Staatplötzlich laut zu hören. Wenn es um Hilfen für andere Interessengruppen geht,hagelt es dagegen Kritik. Sympathisch ist das nicht. Vor allem nicht aus Sichtder Steuer- und Beitragszahler, die das Kurzarbeitergeld finanzieren.Sollte der Staat die Regeln für das Kurzarbeitergeld wie in der Finanzkrise 2009wegen der aktuell angeschlagenen Industrie erneut lockern? Nein, das sollte erlieber lassen. Das Kurzarbeitergeld kann derzeit schon für bis zu zwölf Monategewährt werden. Die Industriebetriebe machen davon auch zunehmend Gebrauch. Esmuss nicht gleich für 24 Monate zugesagt werden. Sollte die Auftragsflauteanhalten, können die Betriebe erneut die Hilfe beantragen.Kurzarbeit ist ein taugliches Instrument, um konjunkturelle Auftragsflauten undauch Krisen zu überbrücken, ohne Fachpersonal entlassen zu müssen. In dertiefsten Krise der Nachkriegszeit 2009 hatte sich bewährt, dass dieBundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert und auch seineBezugszeit verlängert hatte. Doch Deutschland ist in keiner vergleichbarenSituation. Die befürchtete Rezession bleibt aus. Es gibt sogar immer mehrSignale einer gesamtwirtschaftlichen Konjunkturerholung.Wichtige Industriebranchen wie der Maschinenbau und die Automobilindustrie habenmit gravierenden Problemen zu kämpfen. Doch mit 24 Monaten Kurzarbeitergeldließen sich diese überwiegend strukturellen Probleme kaum lösen. Dazu wäre ehereine schnellere und größere Bereitschaft der Managements großer Unternehmen zumWandel erforderlich.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4478226OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell