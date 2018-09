KN: Zehn Verletzte bei Feuer auf Fregatte der Bundesmarine

Kiel (ots) - Bei einem Feuer an Bord der Fregatte"Schleswig-Holstein" wurden auf der Ostsee vor Kiel zehn Soldatenverletzt. Dies berichten die "Kieler Nachrichten" (Online: Mittwoch,Print: Donnerstag). Das Schiff befand sich den Angaben zufolge aufeiner Ausbildungsfahrt. "Es gab einen Kabelbrand in einer Schalttafelim Heck", sagte ein Marinesprecher der Zeitung.Die Besatzung konnte den Brand nach Marineangaben schnell unterKontrolle bringen und löschen. Da es jedoch unter Deck zu starkerRauchentwicklung gekommen war, erlitten zehn Soldaten Vergiftungen.Ein schwer verletzter Soldat wurde von den Seenotrettern von Bordgeholt. Aufgrund des Schadens musste das Schiff am Montagabend dieFahrt abbrechen und nach Kiel einlaufen.Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell