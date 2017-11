KN: Widerstand gegen neuen Feiertag in Schleswig-Holstein

Kiel (ots) - Überlegungen von CDU und SPD, in Schleswig-Holsteinden Reformationstag zum neuen gesetzlichen Feiertag zu machen, stoßenauf neuen Widerstand. Katholiken, Juden und Muslime plädieren füreinen konfessionsübergreifenden Feiertag.Prominentester Kritiker ist der Hamburger Erzbischof Stefan Heße,wie die Kieler Nachrichten (Freitagausgabe) berichten. "Ich tue michmit dem Reformationstag als dauerhaft gesetzlichem Feiertag sehrschwer", sagte Heße der Zeitung. "Dieses Datum schmerzt, weil es ebenauch die Spaltung der Christen markiert."Walter Blender, Vorsitzender des Landesverbands der JüdischenGemeinden, sagt: "Der Reformationstag als gesetzlicher Feiertag wärefür uns überhaupt nicht in Ordnung." Ihm sei zum 500. Jahrestag saueraufgestoßen, dass Martin Luther an manchem Ort "wie ein Messias" aufein Podest gehoben worden sei. Oft werde zudem verschwiegen, dassLuther auch eine antisemitische Schrift verfasst habe.Fatih Mutlu von der Islamischen Landes-ReligionsgemeinschaftSchura sieht Gesprächsbedarf vor allem mit der evangelischen Kirche."Ein interkultureller oder interreligiöser Tag, von dem sich alleReligionsgemeinschaften angesprochen fühlen, wäre ein schönesEntgegenkommen."Der evangelische Bischof Gothart Magaard betont in dem Berichtdagegen, die Reformation habe "nicht nur die Kirche, sondern unsereganze Gesellschaft erneuert". Insofern böte ein gesetzlicherReformationsfeiertag über die Grenzen von Konfessionen und Religionenhinaus "eine gute Gelegenheit, gemeinsam über Werte und Überzeugungennachzudenken, die unsere Gesellschaft prägen - darüber, wo heute beiuns Erneuerung notwendig ist".Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell