KN: Wegen Technik-Mängeln: Bundeswehr gibt nagelneue Fregatte zurück

Die Bundeswehr wird erstmals ein bereits übernommenesSchiff wieder an seine Bauwerft zurückgeben. Grund sind erheblicheSoft- und Hardware-Mängel an Bord der neuen Fregatte"Baden-Württemberg". Dies berichten die "Kieler Nachrichten"(Freitagausgabe). Die Marine lehnte die Indienststellung ab, daszuständige Rüstungsamt fordert von der Hamburger Werft Blohm + Voss,die Mängel zu beseitigen.Damit gerät das Drei-Milliarden-Projekt "F125" erneut ins Stocken,wie die Zeitung schreibt. Die Fregatte "Baden-Württemberg", die sechsJahre lang gebaut wurde, werde ab 19. Januar eine längere Liegezeitin Hamburg haben, bestätigte ein Sprecher des zuständigen Bundesamtesfür Ausrüstung, Nutzung und Informationstechnik der Bundeswehr.Umfangreiche Funktionsnachweise auf See seien nicht erbracht worden.Die Probefahrten erfolgten in der Nordsee, vor Norwegen und vorKiel. Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) F125 habe jetzt die Möglichkeit,die Fehler zu beheben, so die Ansage von der Bundeswehr. Die Argebesteht aus Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS/Kiel), zu dem Blohm +Voss gehört, und Lürssen (Bremen).