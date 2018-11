KN: Toter Zeuge im Amtsgericht erst nach drei Tagen entdeckt

Kiel (ots) - Ein toter Zeuge ist im Kieler Amtsgericht erst nachdrei Tagen entdeckt worden. Das berichten die "Kieler Nachrichten"(Dienstagsausgabe). Eine Gerichtssprecherin bestätigte der Zeitung,dass der 70-jährige Mann am Montag vergangener Woche als Zeuge einesStrafprozesses geladen gewesen sei - erst am Donnerstag sei dann dieLeiche auf einer Toilette des Gerichtsgebäudes gefunden worden.Die Hauptverhandlung am Montag war der Sprecherin zufolge vomRichter abgesagt worden, weil der Angeklagte nicht erschienen war -beim Aufrufen der Zeugen fiel dann auf, dass auch der 70-Jährigefehlte. Man habe in den folgenden Tagen versucht, den Manntelefonisch zu erreichen. Erst am Donnerstag nach dem Reformationstagsei einem Wachtmeister aufgefallen, dass eine Toilettenkabine seitTagen verschlossen gewesen sei, so die Gerichtssprecherin. Der Totesei "in sitzender Haltung" aufgefunden worden. Als Todesursachevermuten die Behörden einen Herzinfarkt. Eine Obduktion soll Klarheitbringen. Das Verschwinden des Rentners war offenkundig außerhalb desGerichts niemandem aufgefallen: Der Polizei lag jedenfalls keineVermisstenmeldung vor.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell