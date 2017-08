KN: Stadion-Ausbau in Kiel verzögert sich

Kiel (ots) - Holstein Kiel, Aufsteiger in die ZweiteFußball-Bundesliga, kann den Zeitplan für den Ausbau des Stadionsvoraussichtlich nicht einhalten. Die Fertigstellung der geplantenneuen 5000-Zuschauer-Tribüne droht sich nach einem Bericht der KielerNachrichten (Montagsausgabe) um rund ein halbes Jahr auf Ende 2018 zuverschieben. Zur Begründung verwies die Stadt Kiel gegenüber demBlatt auf die Notwendigkeit, das Vorhaben EU-weit auszuschreiben. DasStadion fasst derzeit 13.400 Zuschauer. Die Lizenz-Vorgabe derDeutschen Fußball-Liga (DFL) sieht vor, bis zum Beginn der nächstenSpielzeit im August 2018 das Fassungsvermögen auf 15.000 Zuschauer zuerhöhen. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich an denStadionausbau-Kosten von insgesamt 10,4 Millionen Euro mit siebenMillionen Euro, die Stadt Kiel und der Verein steuern je 1,7Millionen bei. Wegen der hohen öffentlichen Förderung sei einEU-weites Ausschreibungsverfahren nötig, das seine Zeit brauche,erklärte der für den Sport zuständige Stadtdezernent Gerwin Stöckender Zeitung. Ursprünglich war geplant, Anfang November die alteGästekurve im Ostbereich des Stadions (2400 Stehplätze) abzureißen.Dass es nun "etwas länger" dauere, sei "weder unsere Schuld noch dievon Holstein", sagt Stöcken weiter. Holstein-Geschäftsführer WolfgangSchwenke sagte der Zeitung, man habe die DFL am Freitag "über denSachverhalt informiert". Unklar war am Wochenende, wie derLiga-Verband auf die Verzögerung reagiert. Erst vor zwei Wochen warder Verein in den Fokus der DFL gerückt, als Zuschauer desPokalspiels gegen Braunschweig die Westtribüne verlassen mussten,weil ein Metallblech nicht richtig verschraubt war und sich verbogenhatte.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell