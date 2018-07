KN: Schulen in Schleswig-Holstein müssen Gewalt und Mobbing künftig melden

Kiel (ots) - Das Kieler Bildungsministerium will sich erstmalseinen genauen Überblick über das Ausmaß der Schülergewalt inSchleswig-Holstein und mögliche fremdenfeindliche, religiöse odersexistische Motive verschaffen. Das berichten die "KielerNachrichten" (Mittwochsausgabe). Die fast 800 Schulen im Nordenmüssen demnach künftig alle Fälle von Gewalt und Mobbing mitsamt demKonfliktgrund melden. "Die neue Datenbank soll helfen,Konfliktursachen zu erkennen und sie so gut wie möglich abzustellen",sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der Zeitung. Für die Täterdürfe es keine Toleranz geben. "Die Opfer müssen wir schützen."Melden sollen die Schulen Gewaltfälle, bei denen sie eineOrdnungsmaßnahme verhängt haben, also mindestens einen schriftlichenVerweis. Bildungsexperten schätzen der Zeitung zufolge, dass es sichin einem Schuljahr landesweit um mehrere Hundert Fälle handelndürfte.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell