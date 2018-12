KN: Schleswig-Holsteins Innenministerium lenkt im Maulkorb-Streit ein

Kiel (ots) - Im Streit um die eingeschränkte Aussagegenehmigungfür den ersten Kronzeugen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss(PUA) zur Rocker-Affäre bahnt sich eine Lösung an. Das berichten die"Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe). Schleswig-HolsteinsInnenminister Hans-Joachim Grote (CDU) wolle den Abgeordneten des PUAin der nächsten Woche eine überarbeitete Fassung inklusiveErläuterungen und Ergänzungen vorlegen, sagte einMinisteriumssprecher der Zeitung. "Daran arbeitet das Haus mitNachdruck", so der Sprecher. "Ziel ist es, eine weitestgehendeEinigung zu erreichen."Seit einer Woche schwelt der "Maulkorb"-Streit zwischenMinisterium und Abgeordneten. Die stark eingeschränkteAussagegenehmigung hatte bei Vertretern aller Fraktionen für massiveVerärgerung gesorgt. Dass ausgerechnet die beiden Kronzeugen derRocker-Affäre in öffentlicher Sitzung so gut wie keine Angaben machendürften, sei "inakzeptabel", hatte der PUA-Vorsitzende ClausChristian Claussen (CDU) beklagt. Burkhard Peters (Grüne) und KaiDolgner (SPD) hatten umfassende Änderungen gefordert. Dies hatteGrote noch am Montag vehement abgelehnt. Jetzt lenkt das Ministeriumein. Am kommenden Mittwoch will Grote den Obleuten des PUA seineNeufassung präsentieren.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell