KN: Schleswig-Holstein startet Initiative zur Abschaffung der Ärzte-Budgets

Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg(FDP) will die Budgets für die vertragsärztliche Versorgung inDeutschland abschaffen. Um den Beruf attraktiver zu machen, solltendie Honorare für Ärzte künftig nicht mehr gedeckelt werden, sagteGarg den "Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe)Über einen entsprechenden Antrag wolle er bei der Konferenz seinerAmtskollegen aus Bund und Ländern in der kommenden Woche abstimmenlassen. "Die Entbudgetierung ist ein einfacher und wirksamer Beitragzur Fachkräftesicherung, da dann Ärzte für ihre tatsächlich erbrachteLeistung auch vergütet würden", sagte Garg gegenüber der Zeitung.Seit Einführung der gedeckelten Honorare im Jahr 1993 hätten sich dieRahmenbedingungen "dramatisch verändert", sagte Garg. "DieBudgetierung ist ein Bremsklotz bei der Sicherung unsererGesundheitsversorgung."Der Hausärzteverband Schleswig-Holstein begrüßte den Vorstoßgegenüber der Zeitung und sprach bereits von einem "großen Wurf".Die Gesundheitsministerkonferenz findet am 20. und 21. Juni inDüsseldorf statt.