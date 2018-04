Kiel (ots) - Das Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein will den"Einheitslehrer" für weiterführende Schulen wieder abschaffen unddamit eine Reform der SPD-Vorgängerregierung zurückdrehen. Dasbestätigte ein Sprecher von Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU)den "Kieler Nachrichten" (Dienstagsausgabe). Demnach soll dieEuropa-Universität in Flensburg wieder ein reines Lehramt fürGemeinschaftsschulen anbieten, die Christian-Albrechts-UniversitätKiel eines für Gymnasien. Der sogenannte Sekundarschullehrer war inSchleswig-Holstein vor gut drei Jahren unter MinisterpräsidentTorsten Albig (SPD) eingeführt worden."Wir wollen die Profile der Hochschulen schärfen", sagteMinisterin Prien der Zeitung mit Blick auf die geplante Korrektur desLehrkräftebildungsgesetzes. Der Referentenentwurf soll bereits in derkommenden Woche das Kieler Kabinett passieren und nach derSommerpause in den Landtag gehen.Die Uni Kiel hatte 2014 massiv gegen den von der damaligenWissenschaftsministerin Waltraud Wende erfundenen Sekundarschullehrerund insbesondere gegen den Ausbau der Uni Flensburg protestiert. Andem damaligen Kompromiss, einem Teilausbau der Uni Flensburg, willJamaika aber nicht rütteln. Im Gegenteil: Zu den Flensburg schonzugestandenen zehn Sekundarstufe-II-Fächern soll ein weitereshinzukommen, und zwar eine Professur für Darstellendes Spiel.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell