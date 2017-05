KN: Mieten in Schleswig-Holstein steigen ungebremst an

Kiel (ots) - Die Mietpreisbremse zeigt eineinhalb Jahre nach ihrerEinführung auf dem Wohnungsmarkt in Schleswig-Holstein keine spürbareWirkung. So sind die Wohnungsmieten in Kiel im vergangenen Jahr nochkräftiger gestiegen als 2015. Dies berichten die "Kieler Nachrichten"unter Berufung auf den neuen Mietspiegel, den die Stadt Kiel amDienstag veröffentlichen will.Sowohl Mieterschützer als auch der Eigentümerverband Haus & Grundkritisieren in der Zeitung die Mietpreisbremse als ungeeignetesInstrument, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu lindern. "Dasist ein zahnloser Tiger", sagt Heidrun Clausen, Geschäftsführerin desKieler Mietervereins, mit Blick auf fehlende Kontroll- undSanktionsmöglichkeiten.Nach Meinung von Alexander Blazek, Vorstandsvorsitzender von Haus& Grund Schleswig-Holstein, verschärft die Mietpreisbremse die Lage,weil der Anreiz für Neubau-Investitionen sinke, und ein Preisdeckelden Wettbewerb um Wohnungen anheize: "Einkommensschwächere Haushaltehaben dann den Nachteil, weil sich die Mieter die Bewerber mit derbesten Bonität aussuchen."Kiel ist neben Städten im Hamburger Speckgürtel und mehrerenInsel-Orten eine von zwölf Kommunen in Schleswig-Holstein, in denendie Mietpreisbremse gilt. Dennoch kletterte dem Bericht zufolge derdurchschnittliche Preis bei Neuvermietungen im vergangenen Jahr auf7,37 Euro pro Quadratmeter - ein Plus von 2,4 Prozent zum Vorjahr. Inbesonders nachgefragten Lagen fiel der Anstieg wesentlich höher aus.Zum Vergleich: 2015 stiegen die Mieten in Kiel im Schnitt um 0,7Prozent.Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell