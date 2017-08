KN: Merkel lädt Kieler OB zum Diesel-Gipfel ins Kanzleramt

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Kiel (ots) - Kiel/Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatden Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Amtskollegenweiterer Städte, denen wegen erhöhter Stickstoffdioxid-Werte einDiesel-Fahrverbot droht, für kommenden Montag nach Berlin eingeladen.Das berichten die "Kieler Nachrichten" (Dienstagsausgabe).Im Kanzleramt soll es im Beisein der zuständigen Bundesminister um"Möglichkeiten zur nachhaltigen Verbesserung" der Luftqualität gehen,heißt es in der Einladung, die am Montag im Kieler Rathaus einging.Bei dem Gespräch am 4. September solle erörtert werden, wie dieEinhaltung der Grenzwerte möglichst schnell erreicht werde könne undwie Bund, Länder und Kommunen dabei zusammenarbeiten könnten,erklärte ein Sprecher der Bundesregierung gegenüber der Zeitung.Eingeladen seien daher auch Ministerpräsidenten sowie Vertreterkommunaler Spitzenverbände.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell