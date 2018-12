KN: Mehrheit der CDU-Delegierten aus Schleswig-Holstein will Kramp-Karrenbauer wählen

Kiel (ots) - Die Mehrheit der Parteitags-Delegierten ausSchleswig-Holstein wird bei der Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden amFreitag in Hamburg für Annegret Kramp-Karrenbauer stimmen. Dasberichten die "Kieler Nachrichten" (Montagsausgabe). Eine Umfrage derZeitung ergab, dass 24 der 47 Delegierten aus dem Norden sicher oderwahrscheinlich "AKK" wählen werden. Nur 13 Delegierte gaben an, fürFriedrich Merz zu stimmen, kein einziger kündigte in der Umfrage seinVotum für Jens Spahn an. Zehn Delegierte legten sich auch hintervorgehaltener Hand nicht fest oder waren für die Zeitung nichterreichbar.Während der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Daniel Günther(CDU) bisher öffentlich keine Festlegung traf, sagte dieLandesvorsitzende der Frauen-Union, Katja Rathje-Hoffmann, derZeitung: "Ich wähle AKK, weil sie eine moderne Politik für diegesamte Gesellschaft macht." Ihr "Kurs der Mitte" sei richtig. AuchKiels frühere Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz wirdKramp-Karrenbauer wählen: "Wir brauchen jemanden, der dieMigrationsdebatte nicht weiter anheizt." Dagegen kündigte derehemalige CDU-Landesvorsitzende Christian von Boetticher gegenüberdem Blatt an, Merz zu wählen. "Ich finde es gut, dass jemand aus derPartei der Mitte heraus in der Lage ist, zu polarisieren", sagte vonBoetticher.Christian LongardtChefredakteurT 04 31 / 9 03 - 2900F 04 31 / 9 03 - 2804 christian.longardt@kieler-nachrichten.dePressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell