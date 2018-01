KN: Kieler Nachrichten exklusiv: Baerbock begrüßt Debatte um Satzungsänderung bei den Grünen

Kiel (ots) - Annalena Baerbock, Kandidatin für den Bundesvorsitzder Grünen, begrüßt die Debatte um eine Satzungsänderung beimParteitag Ende Januar, die dem schleswig-holsteinischenUmweltminister Robert Habeck die Übernahme des Parteivorsitzesermöglichen soll. "Als die Satzung geschrieben wurde, hat sich dieFrage, ob eine Ministerin oder ein Minister aus dem aktiven Amtheraus Parteivorsitzender werden kann, nicht akut gestellt. Damalshatten wir noch keine Minister", sagt Baerbock den "KielerNachrichten" (Mittwochsausgabe). "Die Situation ist jetzt eineandere, und darauf müssen wir reagieren. Es ist gut, dass wir dieseFrage jetzt angehen." Habeck hat seine Kandidatur an die Bedingunggeknüpft, für eine Übergangszeit noch Minister in Kiel bleiben zukönnen. Dass sie wie Habeck dem Realo-Flügel der Grünen zugerechnetwird, sieht Baerbock bei der Wahl der Grünen-Doppelspitze nicht alsNachteil. "Die Flügel gehören zur DNA unserer Partei, deshalb tue ichauch nicht so, als könnte man sie einfach abschaffen. Aber ich seheden Parteivorstand als Team, das größer ist als nur dieVorsitzenden."Pressekontakt:Kieler NachrichtenRedakteurin Desk/WirtschaftAnne GrammTelefon: 0431/903-2812anne.gramm@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell