KN: Innenminister Grote: Verfassungsschutz prüft AfD-Überwachung

Kiel (ots) - Der Verfassungsschutz prüft eine Beobachtung der AfDin Schleswig-Holstein. Das erklärte Innenminister Hans-Joachim Grote(CDU) am Sonntag den "Kieler Nachrichten" (Online: Sonntag, Print:Montag).Grund ist die Wahl der national-konservativen Politikerin Dorisvon Sayn-Wittgenstein zur AfD-Landeschefin. "Unser Verfassungsschutzwird nach Recht und Gesetz bewerten, inwieweit die Wahl einerVorsitzenden, deren Verfassungstreue selbst in Reihen der AfDbezweifelt wird, zu einer Neubewertung des gesamten Landesverbandesführt", sagte Grote. Das müsse sorgfältig geprüft werden. Er habebereits mit dem Verfassungsschutzleiter ein Gespräch geführt.Mehrere Landespolitiker unterstützten Grotes Vorstoß.SPD-Landeschefin Serpil Midyatli sagte: "Der Staat muss alle Mittelausschöpfen." Der Vize-Vorsitzende der Landes-CDU, Tobias von derHeide, sieht jetzt den "wehrhaften Staat" gefordert. "Ich halte esfür nötig, dass der Verfassungsschutz in Schleswig-Holstein die AfDins Visier nimmt."Sayn-Wittgenstein war 2018 wegen Werbung für einen rechtsextremenVerein aus der Fraktion ausgeschlossen worden und als Landeschefinzurückgetreten. Das vom Bundesvorstand eingeleiteteParteiausschlussverfahren, in dem die 64-Jährige in erster Instanzsiegte, liegt beim Bundesschiedsgericht.Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell