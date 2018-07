KN: Hitzestau: Polizisten in Schleswig-Holstein dürfen Dienstmütze absetzen

Kiel (ots) - Kieler Nachrichten exklusiv, frei zurVeröffentlichung mit Quellenangabe:Sommerliche Erleichterung für die Polizeibeamten inSchleswig-Holstein: Wegen der Hitze erhalten die Einsatzkräfte nachInformationen der "Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe) nicht nurkostenlose Getränke, der amtierende Landespolizeidirektor JoachimGutt hat seinen Beamten per Rundschreiben auch freigestellt, ob sieeine Dienstmütze tragen oder nicht. In der vergangenen Woche hattedie Zeitung über die Probleme mit der weißen Dienstmütze berichtet.Kritik gab es nicht nur am Tragekomfort: Der Kunstlederbezug heiztsich im Sommer stark auf. Bei Temperaturen von mehr als 25 GradCelsius reichten zudem die Öffnungen nicht mehr aus, klagten Beamte.Gutt hat angesichts der tropischen Hitze nun ein Einsehen. In eineminternen Rundschreiben, das dem Blatt vorliegt, schreibt er, jederPolizisten könne "in Abwägung zum jeweiligen Einsatzzweck(Eigensicherung, Amtsautorität) für sich entscheiden", ob er "beidiesen Extrembedingungen die Dienstmütze trägt oder nicht". FürJoachim Gutt war dies eine der letzten Amtshandlungen alskommissarischer Chef der Landespolizei. Am 1. August übernimmtMichael Wilksen als neuer Landespolizeidirektor die Geschäfte.Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell