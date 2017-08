KN: Entflohener Strafgefangener aus der JVA Lübeck gefasst

Kiel (ots) - Der Strafgefangene aus der JustizvollzugsanstaltLübeck, der bei einem Verwandtenbesuch in Hamburg geflohen ist, istam Mittwochabend gefasst worden. Das berichten die "KielerNachrichten" (online) unter Berufung auf Sicherheitskreise.Der 65-Jährige, der zu neun Jahren Gefängnis mit anschließenderSicherungsverwahrung verurteilt worden war, hatte den Besuch beiseiner Schwester in Hamburg-Horn genutzt, um durch ein Fenster zuentwischen.Er war von einem Justizbediensteten und einen Mitarbeiter derHaftanstalt begleitet worden und offenbar eine Panne in der Abspracheder beiden Begleiter ausgenutzt, um zu entwischen. Der Mann war seit2011 in der JVA Lübeck untergebracht.Der Mann (65) verbüßt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren wegenversuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung,das reguläre Strafende ist am 10. Februar 2021 erreicht. Im Anschlussdaran ist eine Sicherungsverwahrung vorgesehen.Er hatte nach Angaben der JVA Lübeck seit September 2015 bereitsfünf mal unter Aufsicht das Gefängnis verlassen dürfen, ohne dass eszu Problemen gekommen war.Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell