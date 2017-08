KN: Bahn investiert vier Milliarden Euro im Norden

Kiel (ots) - Die Deutsche Bahn will im Norden in den kommendensechs Jahren mehr als vier Milliarden Euro in ihre Infrastrukturinvestieren. Das berichten die Kieler Nachrichten (Montagausgabe).Für das kostspieligste Großprojekt, die Fehmarnbelt-Anbindung perSchiene, sind demnach 2,2 Milliarden Euro vorgesehen, schreibt dieZeitung unter Berufung auf die DB Netz.Die Bedeutung des Projektes werde "vor Ort reichlichunterschätzt", mahnt Schleswig-Holsteins Verkehrsminister BerndBuchholz (FDP) dem Bericht zufolge. "Es gibt sicherlich Probleme undBelastungen entlang der Bahnstrecke, aber man muss die gesamteBedeutung einer Fehmarnbelt-Querung sehen." Neben derFehmarnbelt-Anbindung stehen weitere Baumaßnahmen im Fokus: dieVerlegung des Fernbahnhofs Altona (Investitionsvolumen 360 Mio.Euro), der Ausbau der S4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe (950 Mio.)sowie der Ausbau der Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven (875 Mio.)."Neben baulichen Schwierigkeiten besteht die größteHerausforderung darin, Firmen zu finden, die die Projekte umsetzenkönnen", sagt Bernd Homfeldt von der DB Netz. Deshalb will dasUnternehmen kleinere und mittelständische Baufirmen aus dem Nordenmotivieren, sich über das an den Ausschreibungen der Gewerke zubeteiligen, heißt es in dem Bericht. Die Bahn will auch auf derBaufachmesse Nordbau ab dem 13. September in Neumünster umUnternehmen aus der Baubranche werben.Pressekontakt:Kieler NachrichtenNewsroom-LeiterFlorian HanauerTelefon: 0431/903-2812florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell