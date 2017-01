KN: BGH beendet Streit um Prämie für Masern-Nachweis

Kiel (ots) - Der kuriose Streit zwischen einem Impfgegner undeinem Mediziner um einen Nachweis über das Masernvirus istentschieden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe lehnte in letzterInstanz eine Beschwerde des Mediziners ab, wie die "KielerNachrichten" (Freitagsausgabe) berichten.Die bundesweit beachtete Auseinandersetzung der beiden währt seitJahren. Der Impfgegner vom Bodensee hatte im Internet demjenigen 100000 Euro versprochen, der ihm eine wissenschaftliche Arbeit liefere,mit der die Existenz des Virus belegt werde. Der Mediziner hatte denEintrag gesehen, sich schriftlich vergewissert, dass er Ernst gemeintwar, und sechs Arbeiten eingereicht. Siegesgewiss schickte er auchseine Kontonummer mit.Als er kein Geld erhielt, zog er vor Gericht. In erster Instanzhatte das Landgericht Ravensburg dem Mediziner Recht gegeben und denImpfgegner verpflichtet, die 100 000 Euro zu zahlen. Doch als dieserBerufung einlegte, kassierte das Oberlandesgericht Stuttgart dasUrteil - er musste nichts zahlen. Dagegen half auch die Beschwerdedes Mediziners vor dem Bundesgerichtshof nichts.Pressekontakt:Kieler Nachrichtennewsroom Kieler NachrichtenTelefon: Tel.: 0431/9032814florian.hanauer@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell