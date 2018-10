Berlin (ots) - Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende(KNE) gestaltet im Rahmen der 27. Windenergietage vom 6. bis 8.November in Linstow das "Forum 20" mit Vorträgen, Podiumsdiskussionenund bietet die Möglichkeit zum Fachaustausch.Im Rahmen des KNE-Fachforums werden in aktuelle Fragestellungen zuden unterschiedlichen Themen der naturverträglichen Energiewendeaufgegriffen.Programm Forum 20, Victoriasaal- 6. November 17:00 bis 18:30 UhrVerschaffen Sie sich einen Eindruck über die Angebote des KNE zurUnterstützung einer naturverträglichen Energiewende. Tauschen Siesich im Anschluss daran mit uns in entspannter Atmosphäre imRestaurant aus.- 7. November 10:00 bis 17:00 UhrWir greifen in Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen unter anderemfolgende Fragestel-lungen auf: Wie schaffen wir gemeinsam einenwelterbeverträglichen Ausbau der Energiewende? Welche Maßnahmen gibtes zur Verminderung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos durchKollision und wie wirksam sind diese? Was sind die Knackpunkte imGenehmigungsprozess? Tauschen Sie sich im Anschluss mit uns inentspannter Atmosphäre im Restaurant aus.- 8. November 9:00 bis 12:00 UhrFrühstücken Sie mit uns im Restaurant. Im Anschluss beleuchten wirim Forum unter anderem die Gestaltungsmöglichkeiten inMediationsverfahren und diskutieren die Chancen und Herausforderungenvon Moderationen in Planungsverfahren. Hier finden Sie dasausführliche Programm zum KNE-Forum 20. http://ots.de/fokvzaBesuchen Sie uns an Stand 105 im Valkensaal.Kommen Sie einfach zu unserem Stand oder vereinbaren Sie gerneinen Gesprächstermin, um sich mit uns über unseren Beitrag für einenaturverträgliche Energiewende zu unterhalten und sich darüberauszutauschen, wie wir Sie mit unseren Angeboten unterstützen können.Das KNE wird über seine Angebote und die aktuellen Aktivitäten, dieInformationsangebote und die Tätigkeitsfelder informieren. Esunterstützt den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energienund steht allen Akteursgruppen für die Bearbeitung, aber auchVermeidung von Konflikten zur Verfügung und moderiert Gesprächezwischen den Beteiligten. Wer naturschutzfachliche Fragen hat, wirdvom KNE fundiert beraten und informiert. Als Dialogzentrum lädt dasKNE alle Akteure dazu ein, sich über sich veränderndeRahmenbedingungen und über neue Herausforderungen an den Natur- undLandschaftsschutz in der Energiewende auszutauschen.Die 27. WindenergietageDer Rummel geht weiter! Unter diesem Motto treffen sich über 2.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern.Der Kongress umfasst ein vielseitiges Programm aus Vorträgen,Diskussionen, Workshops und Exkursionen. richtet sich vor allem anFachleute aus der Energiewirtschaft. Hierbei bieten dieWindenergietage den Teilnehmenden eine Plattform für Information,Erlebnis und Kommunikation. Informationen zu den 27.Windenergietagen.Zur Pressemitteilung: http://ots.de/Y4XSWlDiese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in dieZukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen undPrognosen der Geschäftsführung der KNE gGmbH und anderen derzeitverfügbaren Informationen beruhen. Die KNE-Geschäftsführungbeabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartigezukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftigeEreignisse oder Entwicklungen anzupassen.Pressekontakt:Anke Ortmannanke.ortmann@naturschutz-energiewende.de030-76737380Original-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell