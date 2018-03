Berlin (ots) -Der Kurzfilm "KNE-Fachforum Mediation - bundesweit aktiv, zentralvernetzt" gibt einen Einblick in die Arbeit des Mediatorenpools unddie besonderen Herausforderungen im Konfliktfeld Naturschutz undEnergiewende. Ende Februar fand in Fulda das erste KNE-FachforumMediation statt.Wie laufen Mediationsprozesse im Konfliktfeld Naturschutz undEnergiewende ab? Was sind die Knackpunkte in diesem Themenfeld,welche Verfahren eignen sich? Wie kann man von den unterschiedlichenErfahrungen profitieren? Wie lässt sich das bundesweiteMediatorennetz besser verzahnen, was befördert den Austausch? WelcheRolle nimmt das KNE ein? Diese und andere Fragen diskutierten die fürdas Konfliktfeld spezialisierten Mediatorinnen und Mediatoren desKNE-Mediatorenpools.Darüber hinaus informierten sich die Teilnehmenden über den Standder Aktivitäten des KNE, diskutierten über Verfahren derZusammenarbeit mit dem KNE auf Bundes- und regionaler Ebene undverabredeten Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Dr. Bettina Knothe,Leiterin der Abteilung Konfliktberatung im KNE, informierte überaktuelle Konfliktfälle und -themen in der Beratung von Kommunen,Vorhabenträger, Verbänden, Energieagenturen und engagiertenBürgerinnen und Bürgern vor Ort.Das Video zum Fachforum veranschaulicht die Prozesse, benenntbeispielhaft Konfliktsituationen und beleuchtet die engeZusammenarbeit der Mediatoren und Mediatorinnen des Mediatorenpoolsmit dem KNE. Es ergänzt die KNE-Videothek, die in einer Reihe voninsgesamt zehn geplanten Videos Einblicke in die Arbeit des KNE sowiedie verschiedenen und komplexen Sachverhalte und Regularien einernaturverträglichen Energiewende veranschaulichen soll.Hier finden Sie das Video "KNE-Fachforum Mediation - bundesweitaktiv, zentral vernetzt.":https://www.youtube.com/watch?v=176qevFdntsHier finden Sie die Meldung zum ersten KNE-Fachforum Mediation:http://ots.de/3M6jiNDer KNE-MediatorenpoolAktuell sind im KNE-Mediatorenpool 36 Mediatorinnen undMediatoren. Auf Anfrage vermittelt das KNE Mediatoren undMediatorinnen allen Akteuren der Energiewende zur Unterstützung derKonfliktlösung vor Ort. Hier finden Sie weitere Informationen zumKNE-Mediatorenpool:https://www.naturschutz-energiewende.de/beratung/mediatorenpool/Hier finden Sie weitere Informationen zum Beratungsangebot desKNE: https://www.naturschutz-energiewende.de/beratung/Pressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49(0)30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.de/Original-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell