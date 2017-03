"KMU-Mobil": BKK Mobil Oil startet erstes Gesundheitsportal für Beschäftigte kleiner und mittelständischer Unternehmen (VIDEO)

München (ots) -Betriebliche Gesundheitsförderung hat sich in den vergangenenJahren in der Arbeitswelt zu einer etablierten Maßnahme entwickelt.Während die Umsetzung in Großunternehmen vielerorts bereits gängigePraxis ist, befürchten kleine und mittelständische Unternehmen (kurzKMU) oftmals hohe Kosten und großen Aufwand. Dem möchte die BKK MobilOil entgegenwirken. Mit dem neuen Gesundheitsportal "KMU-Mobil"spricht die Krankenkasse speziell Unternehmen mit 15 bis 150Mitarbeitern an und bietet Unterstützung bei der Durchführung derBetrieblichen Gesundheitsförderung.Wer den ganzen Tag im Büro sitzt und ein hohes Arbeitspensumerfüllen muss, hat oft das Gefühl, nicht genug für seine Gesundheitzu tun. Nicht ohne Grund: Wenig Bewegung und anhaltender Stressbelasten Körper und Psyche. Die Folgen können von Schlafstörungen undKonzentrationsschwierigkeiten über Magen-, Kopf- und Rückenschmerzenbis hin zu verminderter Leistungsfähigkeit und Burn-out reichen.Wissenschaftliche Studien* konnten nachweisen, dass sichGesundheitsförderung in Unternehmen positiv auf die körperliche undpsychische Gesundheit der Mitarbeiter auswirkt und sich somit auchwirtschaftlich rechnet. In Firmen, die Maßnahmen zur BetrieblichenGesundheitsförderung ergreifen, wachsen einer Umfrage** zufolge dieZufriedenheit und die Motivation der Angestellten. Außerdem steigtdie Attraktivität als Arbeitgeber, was unter anderem die Suche nachguten Mitarbeitern erleichtert."Mit 'KMU-Mobil' zeigen wir, dass BetrieblicheGesundheitsförderung auch für kleine und mittelständische Unternehmeneinfach und flexibel umsetzbar ist. Das Portal bietet Arbeitgeberndie Chance, ihre Mitarbeiter mit geringem Aufwand bei einer gesundenLebensführung zu unterstützen. Das Prinzip ist simpel: Unternehmenstellen auf der Plattform ein Guthaben zur Verfügung, mit dem dieArbeitnehmer folglich attraktive Kurse buchen können. Das Kursangebotwird laufend aktualisiert, die Abrechnung erfolgt automatisch - einMehrwert für Unternehmen und Mitarbeiter", sagt Ansgar Krümpelbeck,Teamleiter Prävention und Gesundheitsförderung der BKK Mobil Oil.Das Gesundheitsportal "KMU-Mobil" steht interessierten Unternehmenab dem 01.05.2017 zur Verfügung - als Webangebot und als App fürsSmartphone. In einer Pilotierungsphase kann zunächst eine begrenzteAnzahl von Firmen aus den Regionen Hamburg, Schleswig-Holstein,Bayern und Niedersachsen teilnehmen. Dort können die Arbeitnehmerdirekt Angebote und Kurse zahlreicher Gesundheitspartner wie Fitness-und Gesundheitsstudios in Anspruch nehmen. Alle Informationen zu denumfangreichen Leistungen des Gesundheitsportals für KMU undMöglichkeiten zur Teilnahme finden interessierte Arbeitgeber absofort unter www.bkk-mobil-oil.de/kmu-mobil. Zudem liefert einkreativer Kurzfilm Einblicke in die neue Plattform und unterstreichtden Nutzungsmehrwert für Unternehmen.*Quelle: Kramer, Ina; Sockoll, Ina; Bödeker, Wolfgang: "DieEvidenzbasis für Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention -eine Synopse des wissenschaftlichen Kenntnisstandes." In:Fehlzeiten-Report 2008. Springer Berlin Heidelberg, 2009, S. 65-76.**Quelle: DGUV Report1/2013: "Berechnung des internationalen"Return on Prevention" für Unternehmen: Kosten und Nutzen vonInvestitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, S.23 ff.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell