KMU-Finanzierung: Kreditplattformen sorgen für Handlungsfähigkeit im Weihnachtsgeschäft

Berlin (ots) -- Für die Vorbereitung des Weihnachtsgeschäfts und einerfolgreiches viertes Quartal brauchen Unternehmen finanziellenHandlungsspielraum- Online-Kreditplattformen eröffnen Klein- und Kleinstunternehmenmit schnellen und transparenten Krediten eine völlig neueProduktkategorieDas Weihnachtsgeschäft und somit die für viele Unternehmenumsatzreichste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Eine kürzlich vomHandelsverband Deutschland veröffentlichte Prognose besagt, dass dasWeihnachtsgeschäft 2018 im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal umzwei Prozentpunkte zulegen kann und die beeindruckende Marke von 100Milliarden Euro knacken könnte. Doch insbesondere für dasproduzierende Gewerbe beginnt das Weihnachtsgeschäft bereits häufigdeutlich früher im Jahr, wenn die geschäftige Phase vorfinanziertwerden muss.Kleinen Unternehmen reicht für die Vorbereitung desWeihnachtsgeschäfts, aber auch bei kurzfristigem Bedarf an Personaloder Ausstattung meist schon ein vergleichsweise kleiner Kredit, umstrategisch zu planen und geschäftliche Gelegenheiten wahrnehmen zukönnen. Lange Zeit jedoch waren die Finanzierungsoptioneninsbesondere für Klein- und Kleinstunternehmen auf Bankkredite oderEigenkapitalmittel beschränkt. Dank neuer Anbieter auf dem deutschenMarkt differenzieren sich die Finanzierungsprodukte für dieseUnternehmen aber zusehends aus. Der Grund dafür liegt im Detail, dennKMU ist nicht gleich KMU.KMU mit unterschiedlichen BedürfnissenEin Unternehmen zählt nach Definition der EU-Kommission zu denkleinen oder mittleren Unternehmen (KMU), wenn es nicht mehr als 249Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von höchstens 50 MillionenEuro erwirtschaftet. Innerhalb dieser diversen Unternehmensgruppeunterscheiden sich die Bedürfnisse von Klein- und Kleinstunternehmenaber stark von denen größerer Mittelständler, welche dieKreditbedingungen bei der traditionellen Hausbank vergleichsweiseeinfach und schnell erfüllen können.Kleinstunternehmen mit einem verhältnismäßig geringen Jahresumsatzvon bis zu einer Million Euro benötigen für ihre Wachstums- undInnovationsvorhaben häufig relativ niedrige Kreditsummen, dafür aberumso schnellere Zusagen, um weiter planen zu können. In Deutschlandmachte diese Gruppe 2016 rund 88 Prozent aller Unternehmen aus. Lautder letzten Unternehmensbefragung der KfW-Bankengruppe berichten fastein Viertel (24,4 Prozent) der kleinen Unternehmen vonSchwierigkeiten beim Kreditzugang. Im Vergleich zu den Unternehmenmit über 50 Millionen Euro Umsatz sind das rund 14-mal so viele.Dieser bislang unterversorgte Sektor wird von der Lending-PlattformFunding Circle bedient, über die Kredite zwischen 5.000 und 250.000Euro innerhalb von wenigen Tagen vermittelt werden. DieKreditbedingungen unterscheiden sich von denen des klassischenBankkredits, um den speziellen Bedürfnissen dieser Kundengruppegerecht zu werden. Beispielsweise benötigt Funding Circle keinedinglichen Sicherheiten, zudem sind frühzeitige Rückzahlungenjederzeit kostenfrei möglich. Damit bietet die KreditplattformUnternehmern ein völlig neues Finanzierungsprodukt zu Konditionen,die sie zuvor nicht hatten."Die KMU-Kredite der Banken zielen mit ihren Produkten auf dieBedürfnisse größerer Mittelständler ab. Diese Kreditangebote könnendeshalb nicht einfach mit den Angeboten von Kreditplattformenverglichen werden. Das ist, als wenn man Äpfel mit Birnenvergleicht", sagt Thorsten Seeger, Geschäftsführer von Funding CircleDeutschland. "Wir sorgen dafür, dass auch kleinere KMU schnelleFinanzierungsmöglichkeiten erhalten. Zuvor stand ihnen nur derEinsatz von Eigenmitteln oder die Kontokorrentlinie als Alternativezur Verfügung."Schnelligkeit ist TrumpfDabei hat die Online-Plattform für Unternehmensfinanzierung denBanken vor allem den Faktor Schnelligkeit voraus: Kreditinteressentenkönnen die Kreditanfrage in nur zehn Minuten online stellen.Innerhalb von 24 Stunden nach Übermittlung der Daten kann derAntragsteller bereits mit einer Zu- oder Absage für seineKreditanfrage rechnen. Ist die Antwort positiv, erfolgt dieAuszahlung der Geldmittel in der Regel innerhalb von sieben Tagen.Die Prozesse der Kreditanfrage und -prüfung sind speziell auf dieseKundengruppe ausgelegt, weshalb für die Prüfung auch nur Dokumenteangefordert werden, die für die Kreditanalyse notwendig sind. Derschnellste Kreditprozess über die Plattform in diesem Jahr benötigtevom ersten Online-Antrag bis zur Auszahlung aufs Geschäftskonto nurfünfeinhalb Tage.Für einen KMU-Kredit bei der Bank vergehen allein bis zum erstenGesprächstermin nicht selten zwei bis drei Wochen. Bis dieKreditwürdigkeit geprüft, die Kreditbedingungen ausgehandelt und dieZusage für die benötigte Summe gegeben sind, sind Wartezeiten vonmehreren Wochen keine Seltenheit. Bis dahin können Aufträge schon anden Konkurrenten vergeben worden oder eine günstige Gelegenheitverstrichen sein.Diese Erfahrung hat auch Ruth Gebel aus Landshut bei derFinanzierung ihres Wachstumsprojekts gemacht. "Das ist ein immenserPapierkrieg. Die Bank will immer noch was und noch was", sagt dieGeschäftsführerin der Bäckerei Gebel GmbH. Schließlich beschloss siedie Erweiterung ihres Geschäfts in der Innenstadt, um einBäckereicafé mit Außenbereich mit einem Kredit über die FundingCircle-Pattform zu finanzieren. "Die Unternehmensfinanzierung warvöllig unkompliziert und hat viel schneller geklappt, als ich dachte.So etwas braucht man als Unternehmerin, um seine Pläne zügig umsetzenzu können.", erklärt Ruth Gebel."Schnelligkeit bei der Kreditzusage ist nicht nur eine Frage desguten Kundenservice. Schnelligkeit ist wichtig für unsere Kunden,weil sie nur so entscheiden und planen können. Wir bei Funding Circleverstehen, dass Unternehmen diese Sicherheit wollen und brauchen:Indem wir kleinen Unternehmen innerhalb weniger Tage Zugang zuKrediten zu transparenten Konditionen ermöglichen, können dieseUnternehmensfinanzierungen strategischer einsetzen. So sorgen wir fürfinanzielle Inklusion", sagt Thorsten Seeger.Über Funding CircleFunding Circle ist der globale Online-Marktplatz für Firmenkreditefür kleine Unternehmen. Seit seiner Gründung 2010 hat das Unternehmenglobal Kredite im Wert von insgesamt mehr als 6,7 Mrd. Euro an 56.000kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vermittelt. Über 85.000 privateAnleger sowie Finanzinstitutionen (wie z. B. die KfW, die EuropäischeInvestitionsbank und die British Business Bank) haben diese über dieFunding Circle Plattform mit Kapital unterstützt und 2017 so weltweit75.000 Arbeitsplätze unterstützt. Funding Circle wurde in London(Großbritannien) gegründet und operiert in Großbritannien, den USAsowie Deutschland und den Niederlanden. Seit Oktober 2018 ist FundingCircle an der Börse in London gelistet. Das Deutschlandgeschäft vonFunding Circle wird vom Berliner Team mit umfassender Finanz- undTech-Expertise unter der Leitung von Thorsten Seeger geführt. [Stand:September 2018]Über Online-Plattformen für UnternehmenskrediteKleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben es in Deutschlandschwer, über Banken, Volksbanken und Sparkassen Zugang zuFremdkapital zu bekommen, wenn sie es brauchen. Kreditplattformen wieFunding Circle sind die zuverlässige Alternative, die dieseVersorgungslücke füllt. Auf seiner Plattform vermittelt FundingCircle Kredite zwischen 5.000 und 250.000 Euro für die Wachstums- undInnovationsvorhaben deutscher KMU. Und das schnell, unbürokratischund flexibel: Das Finanzierungsangebot erhalten Unternehmer in derRegel innerhalb von 24 Stunden, die Auszahlung erfolgt für gewöhnlichin sieben Tagen und eine vorzeitige Tilgung ist jederzeitgebührenfrei möglich. Quellen
Handelsverband Deutschland, http://ots.de/ihddJT.
EU Kommission, http://ots.de/vEahOi.
Institut für Mittelstandspolitik, http://ots.de/NRj9xN
KfW-Bankengruppe, Unternehmensbefragung 2018,
http://ots.de/obtZhL.