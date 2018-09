KMT Medical gibt Inhaberschaft an den US-basierten Twenty Second Company und ABC Medical Holdings, Inc. bekannt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - KMT Medical Incorporated (KMTMedical), eine internationale Unternehmensgruppe, dieGesundheitsdienstleistungen für Verbraucher erbringt, gibt ihreInhaberschaft an der US-amerikanischen Holdinggesellschaft TwentySecond Company und ihrer operativen Tochtergesellschaft ABC MedicalHoldings, Inc (ABC Medical) bekannt. Die beiden Unternehmen werdensich den entsprechenden europäischen Dienstleistungsunternehmenanschließen, die unter KMT Medical tätig sind.ABC Medical ist eines der landesweit führenden und am schnellstenwachsenden Homecare-Unternehmen für Urologie. Das Team von ABCMedical ist der führende Anbieter in der Branche, der sich demadaptiven Sportsponsoring verschrieben hat und jährlich über 100Veranstaltungen durchführt. ABC Medical bietet zudem Leistungen inden Bereichen Stoma, Inkontinenz und Wundversorgung an. DasUnternehmen arbeitet unter der Philosophie, einen herausragendenKundenservice zu bieten und dabei die klinische Entscheidung undPatientenwahl zu würdigen.Die Gründung von KMT Medical als eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von The Firm of John DickinsonSchneider Inc. (JDSInc) wurde 2017 bekannt gegeben. "Unternehmen von KMT Medical teilendie gleiche patientenorientierte Philosophie der Muttergesellschaft."sagt V. George Maliekel, President und Chief Executive Officer vonJDS Inc. "So möchten wir das Leben für Menschen, die unsere Produkteund Dienstleistungen nutzen, lohnender und würdevoller gestalten. Wirhaben die vereinte Vision, als unabhängiges Unternehmen zu wachsenund zu gedeihen und dabei bessere Menschen zu werden." DieUnternehmen operieren unter und befolgen eine Reihe von Richtlinien,die die Einhaltung klinischer Entscheidungen, die Berücksichtigungder Patientenwahl bei der Produktauswahl und die Zusammenarbeit mitKostenträgern und Lieferanten umfassen, um Verbrauchern qualitativhochwertige Produkte und personalisierte Dienstleistungen anzubieten.KMT Medical ist in einer Reihe von Ländern unter den folgendenMarkennamen tätig:Österreich: PubliCareBelgien: Alphac und MedipharFrankreich: F.S.K.Deutschland: Livica, PHADIMED und PubliCareLuxemburg: MedexiaSchweiz: PubliCareGroßbritannien: Fittleworth MedicalUSA: ABC Medical Holdings und Twenty Second CompanyInformationen zur Firm of John Dickinson Schneider Inc.The Firm of John Dickinson Schneider Inc. wurde 1921 gegründet undumfasst eine Reihe unabhängiger Unternehmen, die unter verschiedenenNamen weltweit tätig sind. Die Bereiche Entwicklung und Herstellungvon Medizinprodukten sind unter Hollister Incorporated(www.hollister.com) zusammengefasst. Das Heimgesundheitsgeschäft unddie Lieferung von Produkten an Verbraucher sind unter KMT MedicalIncorporated (www.kmtmedical.com) zusammengefasst. Diese Unternehmenwerden von einem privaten Trust kontrolliert, der die ursprünglichvom Gründer John Dickinson Schneider entwickelten Prinzipienwiderspiegelt, und sie teilen die Philosophie und Vision ihrerMuttergesellschaft.Pressekontakt:info@kmtmedical.comOriginal-Content von: KMT Medical Incorporated, übermittelt durch news aktuell