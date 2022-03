KMK: Hochschulen sollen Zusammenarbeit mit Russland aussetzen

LÜBECK (dpa-AFX) - Die Kultusmisterkonferenz (KMK) hat die Hochschulen zur Aussetzung der Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen in Russland aufgerufen. In einer zum Abschluss der KMK am Freitag veröffentlichten "Lübecker Erklärung" heißt es: "Wir müssen dem russischen Präsidenten auf allen Ebenen zeigen, dass seine Aggression Konsequenzen hat."

Das bedeute jedoch nicht, dass die Beschäftigung mit der akademischen und kulturellen Vielfalt Russlands dauerhaft eingeschränkt oder Kontakte abgebrochen werden sollen. "Denjenigen im russischen Wissenschaftssystem, denen aufgrund ihrer Positionierung gegen einen Angriffskrieg aktuell Verfolgung droht, gilt unsere volle Solidarität und Unterstützung", heißt es in der Erklärung der Kultusminister./moe/DP/ngu