KLUBBB3 begeistert Europa (FOTO)

KLUBBB3 begeistert mit Schlager, Polonaise und Sirtaki ein Landnach dem anderen! Jan Smit, Christoff und Florian Silbereisen habenmit ihrer internationalen Schlagerband zum ersten Mal eineholländische Version ihres aktuellen Titels "Das Leben tanzt Sirtaki"aufgenommen: "Het Leven danst Sirtaki". In der vergangenen Wochewaren sie damit in den Niederlanden unterwegs und landeten sofort inden Top Ten der iTunes-Charts im Nachbarland - am Wochenende habensie es sogar bis auf Platz 1 geschafft! Florian Silbereisen dazu: "Esgibt viele holländische Schlager, von den Schlümpfen bis zu 'Schatzi,schenk mir ein Foto', die in Deutschland zum Hit geworden sind. Jetztgehen wir den umgekehrten Weg! Schlager ist einfach international!"Der Sirtaki-Song entwickelt sich auch in den Après-Ski-Hütten zumabsoluten Party- und Mitmach-Hit.Bei einem ihrer Auftritte in den Niederlanden traf dieinternationale Schlagerband mit dem niederländischenMinisterpräsidenten Mark Rutte zusammen, der es sich nicht nehmenließ, ein Selfie mit KLUBBB3 zu machen.Auch in anderen europäischen Ländern sorgt KLUBBB3 fürsensationelle Erfolge: In Österreich hat es KLUBBB3 gerade sogar mitzwei Alben gleichzeitig in die Top Ten der Offiziellen Chartsgeschafft! Ihr aktuelles Album "Jetzt geht's richtig los!" eroberteden 2. Platz, das Debüt-Album "Vorsicht unzensiert!" Rang 9. Auch inBelgien (3) und der Schweiz (3) konnte KLUBBB3 sich in den Top Tender jeweiligen Album-Charts ganz vorn platzieren. In Deutschlandschoss die CD sofort nach der Veröffentlichung auf Anhieb auf Platz 1der Offiziellen Deutschen Album-Charts.Soeben hat die GfK außerdem bekanntgegeben: Das aktuelleKLUBBB3-Album ist in Deutschland die meistverkaufte CD des MonatsJanuar! So kann es weitergehen!