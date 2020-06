KLM sichert sich staatlichen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

PARIS (dpa-AFX) - Die niederländische KLM Royal Dutch Airlines hat sich einen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gesichert.



Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft habe ein staatliches Unterstützungspaket akzeptiert, teilte KLM am Freitag mit. Damit will KLM die Corona-Krise überwinden und sich auf die Zukunft vorbereiten, hieß es. Die staatliche Beihilfe kommt noch zu den Anfang Mai angekündigten 7 Milliarden Euro hinzu, die der französische Staat Air France gewährt hatte./knd/fba