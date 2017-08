KLÉPIERRE holt TK MAXX in die Arneken Galerie Hildesheim

Duisburg (ots) - TK MAXX mietet rund 2.000 Quadratmeter anEuropas führendes Off-Price Unternehmen für Fashion undWohn-Accessoires TK MAXX zieht in das Einkaufszentrum Arneken GalerieHildesheim. Das zu TJX Europe mit Sitz in London gehörige Unternehmeneröffnet seine Hildesheimer Filiale voraussichtlich im Herbst 2018auf rund 2.000 Quadratmetern auf zwei Verkaufsebenen. "Die Ansiedlungvon TK MAXX in der Arneken Galerie Hildesheim ist ein wichtigerBaustein für den Einzelhandel in der Stadt und das Center. Einweiterer Anker neben Saturn und H&M ist der richtige Impuls fünfJahre nach der Eröffnung", freut sich Johan Bergenthal,Geschäftsführer bei Klépierre Deutschland. Vor der Eröffnung von TKMaxx müssen in den kommenden Monaten umfangreiche Baumaßnahmen sowieUmverlagerungen einzelner Mieter durchgeführt werden, um die neueAnkerfläche zu schaffen. "Die Umsetzung einer derartigen Maßnahmeerfordert eine enge Kooperation mit unseren bestehenden Mietpartnern,damit sich der Standort Arneken Galerie Hildesheim weiter entwickelnkann", so Bergenthal weiter."Für die Stadt Hildesheim und für unsere Kunden ist der Einzug vonTK MAXX ein sehr starkes Signal. Sowohl Kundenfrequenz als auch-Zufriedenheit bekommen dadurch einen signifikanten Auftrieb",erklärt Dr.Dirk Fittkau, Center Manager der Arneken GalerieHildesheim.Über KlépierreAls einer der führenden Investoren und Betreiber vonShopping-Centern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in denBereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management.Insgesamt strömen 1,1 Mrd. Kunden in den Einkaufszentren desUnternehmens, das in 16 europäischen Ländern aktiv ist. DerPortfoliowert von Klépierre beläuft sich auf 23,3 Mrd. EUR (zumStichtag 30.6.2017). Zu den Shopping-Centern in Deutschland zählenu.a. der Boulevard Berlin, die Centrum Galerie Dresden und das ForumDuisburg.Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1%),dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shopping-Centern inSkandinavien. Klépierre ist in der Euronext Paris gelistet und zähltzu folgenden Indizes: CAC Next 20, EPRA Euro Zone und GPR 250.Außerdem ist Klépierre in folgenden Ethik-Indizes enthalten: DJSIWorld and Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, EuronextVigeo France 20 und World 120; ferner ist das Unternehmen mit demGrünen Stern der GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)ausgezeichnet. Mit den vorgenannten Auszeichnungen und Initiativenbekennt sich Klépierre proaktiv zur Nachhaltigkeit.Pressekontakt:Nidal SadeqHead of Marketing GermanyKlépierre Management Deutschland GmbHTel: +49(0)203419615 33nidal.sadeq(at)klepierre.comOriginal-Content von: Kl?pierre Management Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell