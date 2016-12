KKR veröffentlicht Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für die GfK SE - Annahmefrist beginnt

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

London/Nürnberg (ots) -- BaFin genehmigt Angebotsunterlage- Annahmefrist läuft vom 21. Dezember 2016 bis zum 10. Februar2017- Angebotspreis von EUR 43,50 pro GfK-Aktie- Angebot entspricht einer Prämie von rund 44 Prozent auf denvolumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs der GfK-AktienAcceleratio Capital N.V., eine Holdinggesellschaft im Besitz vonFonds, die durch Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (gemeinsam mitverbundenen Unternehmen, "KKR") beraten werden, hat heute dieAngebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot fürdie Aktien (ISIN: DE0005875306) der GfK SE ("GfK") veröffentlicht.Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat dieUnterlage gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG")vor der Veröffentlichung genehmigt.Die Aktionäre der GfK SE haben ab heute die Möglichkeit, dasAngebot anzunehmen und ihre Aktien der Acceleratio Capital N.V. zumPreis von EUR 43,50 pro Aktie anzudienen. Der Preis entspricht einerPrämie von rund 44 Prozent auf den volumengewichtetenDreimonats-Durchschnittskurs der GfK-Aktien vor der Ankündigung desfreiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots am 8. Dezember 2016. Umihre Aktien anzudienen, müssen Aktionäre bei ihrer jeweiligenDepotbank eine schriftliche Erklärung abgeben.Die Annahmefrist endet am 10. Februar 2017 um 24.00 Uhr (CET). DasÜbernahmeangebot ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dasseine Beteiligungsquote von 18,54 Prozent erreicht wird. Der Vollzugder Transaktion bedarf keiner behördlichen Zustimmungen mit Ausnahmeder Zustimmung der Kartell- und Investmentkontrollbehörden.Vorbehaltlich des Eintritts der Angebotsbedingungen wird derAbschluss der Transaktion im ersten Quartal 2017 erwartet.Wie am 8. Dezember 2016 bekannt gegeben, begrüßt der GfK Vereinals Mehrheitsaktionär von GfK das Übernahmeangebot von KKR. Um dieEckpunkte ihrer künftigen Zusammenarbeit nach Abschluss desÜbernahmeangebots zu definieren, haben Acceleratio Capital N.V. undder GfK Verein an diesem Tag eine Gesellschaftervereinbarungunterzeichnet. Ziel beider Parteien ist es, GfK gemeinsamweiterzuentwickeln. Es wurde vereinbart, dass der GfK Verein seineAnteile im Rahmen des Angebots nicht andient und folglich mit einerBeteiligung von 56,46 Prozent Mehrheitsaktionär bleiben wird. Nacherfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots würden AcceleratioCapital N.V. und der GfK Verein gemeinsam mindestens 75 Prozent derGfK-Anteile halten. Ein Beherrschungs- und/oderGewinnabführungsvertrag mit GfK ist nicht geplant. DieKapitalstruktur des Unternehmens soll im Rahmen der Transaktionunverändert bleiben.KKR hat darüber hinaus am 8. Dezember 2016 eineInvestorenvereinbarung mit GfK geschlossen, in der die Eckpunkte dergemeinsamen Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung des Unternehmensfestgehalten wurden. Vorstand und Aufsichtsrat von GfK begrüßen dasfreiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR. Die Gremienbeabsichtigen daher, den Aktionären von GfK nach Prüfung derAngebotsunterlage die Annahme des Angebots zu empfehlen. DieMitglieder des Vorstandes von GfK wollen das Angebot zudem für ihreeigenen, persönlich gehaltenen Anteile am Unternehmen annehmen.Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englischeÜbersetzung des Dokuments sind unter www.acceleratio-angebot.deerhältlich sowie als Ausdruck kostenlos bei BNP Paribas SecuritiesServices S.C.A., Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main,Deutschland (Anfragen bitte per Fax an +49 69 1520 5277 oder perE-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).Über KKRKKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverseAnlageklassen investiert, darunter Private Equity, Energie,Infrastruktur, Immobilien, Kreditprodukte und Hedgefonds. ImMittelpunkt steht die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge übereinen geduldigen und disziplinierten Investmentansatz, dieBeschäftigung hochqualifizierter Experten und die Schaffung vonWachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR investiert eigenesKapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und eröffnetDrittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft interessanteEntwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKRkönnen sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fondsbeziehen. Weitere Informationen über KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR)erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete AussagenDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der GfKSE oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen desAngebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber vonAktien der GfK SE sind unbedingt gehalten, die von der AcceleratioCapital N.V. veröffentlichten maßgeblichen Unterlagen zu lesen, dasie wichtige Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber vonAktien der GfK SE können die Angebotsunterlage sowie andere für dasAngebot relevante Dokumente unter www.acceleratio-angebot.debeziehen.Die hierin enthaltenen Informationen können bestimmte in dieZukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen stellen keineTatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "beabsichtigen","anstreben", "glauben", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnlicheWendungen gekennzeichnet, welche sich auf die erwartete künftigeGeschäftsentwicklung der Acceleratio Capital N.V., der GfK SE odereines anderen Unternehmens beziehen. 