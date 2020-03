KKR Real Estate Finance Trust Inc: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrofac":

Für die Aktie KKR Real Estate Finance Trust Inc wird am 12.03.2020, 12:47 Uhr, ein Kurs von 18.22 USD geführt.

Unser Analystenteam hat KKR Real Estate Finance Trust Inc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen KKR Real Estate Finance Trust Inc. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das KKR Real Estate Finance Trust Inc-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 20,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 13,89 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (18,22 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält KKR Real Estate Finance Trust Inc somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. KKR Real Estate Finance Trust Inc weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,2 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("") von 5,05 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,15 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.