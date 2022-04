KKR & Co-Aktie: Bisher größte Fonds der Gesellschaft übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Die globale Investmentgesellschaft KKR & Co Inc (NYSE:KKR) gab am Montag bekannt, dass für den KKR North America Fund XIII 19 Milliarden Dollar aufgebracht wurden, womit der bisher größte Fonds der Gesellschaft, der KKR 2006 Fund, um 1,4 Milliarden Dollar übertroffen wurde. Stolze Ergebnisse KKR sagt, der Fonds werde sich auf Investitionen in nordamerikanische Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,… Hier weiterlesen