KKR Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Per 31.12.2021, 05:14 Uhr wird für die Aktie Kkr & am Heimatmarkt New York der Kurs von 74.5 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Unser Analystenteam hat Kkr & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Kkr &-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (81,89 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 9,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 74,5 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kkr & eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kkr & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 89,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 14,73 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +74,76 Prozent im Branchenvergleich für Kkr & bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,37 Prozent im letzten Jahr. Kkr & lag 78,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Kkr & in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Kkr & haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Kkr & bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.