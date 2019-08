KJK Sports gibt den Abschluss des Kaufs von 100 % von Baltic Bicycle Trade UAB bekannt

Luxemburg (ots/PRNewswire) - KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF,beraten von KJK Management SA und handelnd durch seineInvestmentgesellschaft für Sportartikel mit Sitz in Luxemburg, KJKSports (gemeinsam "KJK"), freut sich, bekanntzugeben, dass es 100Prozent der Aktien von Baltic Bicycle Trade UAB erworben hat, derMuttergesellschaft von Baltik Vairas mit Sitz in Siauliai, Litauen.Kustaa Äimä, Managing Partner von KJK Management, sagte: "Wirfreuen uns, Baltic Vairas zum Portfolio von KJK Sports hinzufügen.Dies stärkt die Position von KJK Sports auf dem europäischen Marktals führender Fahrradhersteller. Die Übernahme von Baltic Vairaseröffnet erhebliche Synergie-Optionen mit Leader 96 und liefertwertvolle Kontakte und Know-how." Darüber hinaus erklärte JeffreyTirman, CEO von KJK Sport: "Mit dem Kauf von Baltik Vairas, inVerbindung mit Leader 96, ist KJK Sports nun der größteVertrags-Fahrradhersteller in Europa, mit einer gegenwärtigjährlichen Produktion von über 550.000 Einheiten (einschließlichnormaler Fahrräder und E-Bikes) sowie einer Kapazität von nahezu1.000.000 Fahrrädern." Zilvinas Dubasas, CEO von Baltik Vairas,sagte: "Wir sind begeistert, der Unternehmensgruppe KJK Sportsbeizutreten, und freuen uns auf die plattformübergreifendeBefruchtung von Branding und Marketing-Ideen, als auch darauf,Synergien und Zugang zu neuen Kompetenzen zu erreichen."Die Anwaltskanzlei COBALT und EY, beide in Wilnius ansässig,fungierten als Rechts- und Finanzberater für KJK.ÜBER KJK Sports. KJK Sports ist eine Holding-Gesellschaft fürSportartikel mit Sitz in Luxemburg, die sich auf dasSportartikelsegment Active Outdoor konzentriert, mit bestehendenInvestitionen in Elan d.o.o. (Wintersport und Segeln), Tahe Outdoors(Wassersport) und Leader 96 (Radsport). Die Unternehmensgruppe KJKSports generiert einen Umsatz von etwa 300 Millionen Euro undbeschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter in sechs europäischen Ländern. Umweitere Informationen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail aninfo@kjksports.com oder besuchen Sie www.kjksports.com.ÜBER KJK. KJK Fund III S.C.A.-RAIF, gegründet im Jahr 2018, istein Privatkapitalfonds in Höhe von 250 Millionen EUR mit Fokus aufdie Regionen Balkan und Baltikum. KJK Management SA ist ein inLuxemburg ansässiger alternativer Investmentfondsmanager, der 2010gegründet wurde. Weitere Informationen über KJK Management erhaltenSie auf www.kjkmanagement.com.KJK Sports9, rue Jean-Pierre SauvageL-2514, LuxemburgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/930946/KJK_Sports_Logo.jpgPressekontakt:Jeffrey Tirmaninfo@kjksports.com+352-283-716-55Original-Content von: KJK Sports, übermittelt durch news aktuell