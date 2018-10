KI ist nicht automatisch für alle gut

Köln (ots) - Paragon Systemhaus startet Aufklärungskampagne mitProf. Dr. Martin Bogdan: "KI, RPA, maschinelles Lernen - bevorUnternehmen investieren, sollten sie wissen, warum."Ohne eine gezielte Begriffsklärung wird Deutschland iminternationalen digitalen Fortschritt weit zurückfallen. DieseBefürchtung äußert aktuell die Paragon Systemhaus GmbH(www.paragon-systemhaus.de). Das Unternehmen hat sich auf dieeffiziente Digitalisierung von Unternehmen durch die Optimierungkomplexer Computersysteme spezialisiert. "Digitaler Rückstandentsteht durch Unkenntnis. Sie ängstigt oder sorgt für übertriebenenOptimismus. Tatsächlich werden zum Beispiel die Begriffe KI,Cognitive Computing und Maschinelles Lernen derzeit vielfach alsSynonym verwendet. Aus wissenschaftlicher Sicht bestehen hier jedochwesentliche Unterschiede und eine derartige Vermischung ist schon aufGrund der zugrunde liegenden Verfahren nicht zulässig. Wir möchtenaufklären und die jeweiligen Einsatzgebiete und damit verbundeneChancen aufzeigen", sagt Prof. Dr. Martin Bogdan, Geschäftsführer derParagon Systemhaus GmbH und Professor für Technische Informatik ander Universität Leipzig.Sorge statt WissenLaut einer repräsentativen Umfrage des Instituts YouGov(http://t1p.de/q39f) zum Thema künstliche Intelligenz tut AufklärungNot: Lediglich 15 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass derNutzen der Technologie gegenüber den Risiken überwiegt. 45 Prozentsehen gleich viele Gefahren wie Chancen, weitere 26 Prozent bewertendie Risiken als höher als den möglichen Nutzen. "Es ist oft nur derBegriff, der den einen Angst macht, während andere wiederumüberzogene Erwartungen in technische Verfahren setzen, die gutklingen. Insbesondere bei Arbeitnehmern ruft der Ausdruck KünstlicheIntelligenz Sorgenfalten hervor. Wahrscheinlich sehen viele in der KInoch immer den annähernd menschlich wirkenden Roboter, der mir zuerstden Job wegnimmt und anschließend die Weltherrschaft anstrebt. Demist natürlich nicht so", sagt Bogdan. Tatsächlich beschreibt derBegriff der Künstlichen Intelligenz lediglich eine bestimmte Form derAutomatisierung von Prozessen.Wenn Mensch und Maschine Erfahrungen sammelnNeben der Klärung der Begriffsbedeutung ist den IT-Experten vonParagon außerdem wichtig zu zeigen, dass nicht jede digitaleMöglichkeit automatisch für alle und jede Anwendung gut ist. EinBeispiel für einen möglichen zielgerichteten Einsatz sindOnline-Anzeigen im Bereich Maschinelles Lernen. Durch das Lernenwerden Muster hinter gesammeltem Datenmaterial erkannt, die auf denersten Blick nicht unbedingt sichtbar sind. Für Online-Anzeigen wirdhierbei vorhandenes Datenmaterial genutzt und etwa in Big DataAnwendungen kombiniert, um neue Erkenntnisse zu erzielen. Je nachEinsatzgebiet kann also eine Vielzahl existierender technischerVerfahren genutzt werden. "Manchmal sind es feine Nuancen in derBegriffsbedeutung, die den Unterschied machen. Doch am Ende des Tageskommt es nicht darauf an, wie ich es nenne, sondern welches Verfahrenfür die jeweilige Aufgabe Sinn macht und wie es einzusetzen ist", soBogdan.Die Paragon Systemhaus GmbH (www.paragon-systemhaus.de) istführender Spezialist für die Optimierung, Migration undModernisierung von Mainframe-Computersystemen. Komplexe IT-Umgebungenwerden durch Business Automation agil, effizient und transparent andie aktuellen Erfordernisse angepasst. Paragon setzt spezifischeLösungen mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen undCognitive Computing in eigener Forschung & Entwicklung um. IncidentManagement und Change-Management mit kürzesten Reaktionszeiten inglobalen IT-Projekten gehören zu den Fachkompetenzen von Paragon,neben eigener Software-Entwicklung in den unterschiedlichenArchitekturmodellen. Das Expertenteam hat bereits weltweite Projektefür führende Konzerne aus vielerlei Branchen betreut und erfolgreichbeendet.Pressekontakt:Weitere Informationen: Paragon Systemhaus GmbH,Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 3, 50858 Köln, Tel.: +49 (0) 223497994-0, Fax: +49 (0) 2234 97994-29, E-Mail:mail@paragon-systemhaus.de, Web: www.paragon-systemhaus.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: PARAGON Systemhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell