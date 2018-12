KI-gestützte Lagerautomation: Chuck - der kollaborative Roboter fürs Lager (FOTO)

Boston (ots) -Das amerikanische Logistik-Start-up 6 River Systems führt denmobilen kollaborativen Kommissionierroboter Chuck in den europäischenMarkt ein. Die KI-gesteuerte Lösung unterstützt Kommissioniererdabei, schneller und genauer zu arbeiten. Im Vergleich zu manuellbedienten Kommissionierwagen steigert Chuck die Kommissionierraten um200 bis 300 Prozent. Chuck lässt sich innerhalb eines Monats in jedesLager integrieren. Nach der Inbetriebnahme können weitere Chucksflexibel hinzugefügt oder für saisonale Spitzen kurzfristigangemietet werden. Deshalb ist die Lösung des US-Start-ups eineinteressante, kosteneffiziente Alternative zur klassischenLagerautomation.Chuck wurde von ehemaligen Führungskräften der Kiva Systems (heuteAmazon Robotics) entwickelt und ist der weltweit einzige mobilekollaborative Roboter, der die Kommissionierer durch ihre Arbeitführt. Der Fulfillment-Cobot überzeugt zudem mit der größtenTragfähigkeit am Markt und einem konfigurierbaren Setup, dasunterschiedlichste Stock Keeping Unit (SKUs) unterstützt. Er lässtsich schnell in jede Lagerumgebung integrieren - lautHerstellerversprechen in weniger als einem Monat.Damit bietet 6 River Systems eine intelligente undanpassungsfähige Alternative zur traditionellen Lagerautomatisierung,die in der Regel komplex und finanziell riskant ist sowie hohePlanungs-, Installations- und Wartungskosten verursacht. Mit Chuckerhalten Logistiker eine flexible Automatisierungslösung, die keinezusätzliche Infrastruktur erfordert und mit jedem WMS kompatibel ist.So funktioniert ChuckDie 6 River Systems-Lösung eliminiert lange Wege zwischen der Be-und Entladezone, reduziert Wege in den Gängen und beschleunigt so dieKommissionierarbeiten für das Personal. Das System besteht aus denmobilen Robotern (Chucks) und einer cloudbasierten Software. DasErgebnis: Eine Flotte von Cobots hilft den Mitarbeitern dabei, diedrei wichtigsten Lagerprozesse zu optimieren: Vorbereiten,Kommissionieren und Entladen.Vorbereiten - Chuck kommuniziert mit der Software und fasst dieBestellungen intelligent in Gruppen zusammen. Unnötige Schrittewerden so vermieden, wodurch sich die Produktivität maximieren lässt.Ein Arbeiter stellt Kartons oder Versandbehälter auf einen Chuck.Danach fährt Chuck selbstständig zu einem festgelegten Startpunkt imKommissionierbereich, an dem ihn der Kommissionierer übernimmt.Kommissionieren - nachdem sich der Picker angemeldet hat, führtihn Chuck durch eine Gruppe von Aufgaben (Einlagern, Kommissionieren,Zählen, Nachschub und Sortieren). Der Cobot zeigt dem Mitarbeiteralle wichtigen Daten wie Artikelbild, Beschreibung, Menge undStandort auf einem tabletgroßen Display an. Ein eingebauter Scannererfasst alle Produktinformationen, einschließlich derEchtzeitvalidierung von Chargen- und Seriennummer.Entladen - ist Chuck vollständig beladen, informiert er denKommissionierer darüber, wo er den nächsten leeren Cobot findet.Danach fährt er autonom zum nächsten Ziel. Das Ziel kann derEntladebereich, eine weitere Kommissionierzone oder ein Sonderbereichsein, in dem fehlerhafte Aufträge korrigiert werden. Nachdem einMitarbeiter den Roboter entladen hat, kehrt Chuck zurVorbereitungsstation zurück. Anschließend beginnt ein neuer Zyklus.Pressekontakt:Jan Leins - additiv pr GmbH & Co. KGPressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und ITHerzog-Adolf-Straße 3 - 56410 MontabaurTel.: (+49) 26 02-950 99 16E-Mail: jl@additiv-pr.de - Internet: www.additiv-pr.deOriginal-Content von: 6 River Systems, übermittelt durch news aktuell