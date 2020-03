KI-gestützte Big Data Plattform CIMS 6.0 ermöglicht Quantensprung für bessere Produkte durch integrierte Nutzung von Kundenfeedback (FOTO)

München (ots) - Viele Unternehmen betreiben erheblichen Aufwand, umKundenfeedbacks aus verschiedenen Kanälen zu erhalten: Händler, Garantiefälle,Call Center, Foren und Social Media, Marktforschung etc. Diese Informationenbieten erhebliches Potential zur Verbesserung von Produkten und Services.Allerdings liegen diese Daten in unterschiedlichsten Strukturen und Formatenvor, d.h. eine umfassende und integrierte Nutzung ist nur mit erheblichemZeitaufwand möglich und erfordert die Erstellung neuer Dokumente mit denzusammengetragenen Erkenntnissen. Deswegen werden diese Informationen bishermeist nur punktuell genutzt.Auf Basis langjähriger Erfahrung mit der Analyse unstrukturierter Qualitätsdatenhat die Consline AG ( www.consline.com (http://www.consline.com) ) ihr CustomerInsights Management System (CIMS) in der jetzt vorgestellten Version 6.0 zueiner Plattform für die integrierte Nutzung aller Kundenfeedback-Kanäleerweitert (s. Abb. 1). Die Inhalte der verschiedenen Input-Quellen können sowohlqualitativ als auch quantitativ übergreifend ausgewertet werden. Grundlage dafürist die von Consline entwickelte 4C Methodik (s. Abb. 2), die sämtlicheInformationen und Daten vergleichbar, kategorisiert, verdichtet und zählbarmacht (Comparable, Categorized, Condensed, Countable). Über konfigurierbare APIskönnen sämtliche Sprachen und Formate (Text, Bild, Audio, Video) eingelesenwerden - als Full-Service-Angebot oder auch alsSoftware-as-a-Service-Basisversion (SaaS).Aus Sicht der Anwender bietet das CIMS 6.0 über 40 neue Features undFunktionalitäten - neben dem neuen User Interface mit optimierter Usability unddeutlich erweiterten Funktionen für komplexe Suchmuster wurde der Analysebereichkomplett neu entwickelt: Individuelle Dashboards mit 29 verschiedenenDiagrammtypen, Vergleichscharts und Drill-in von jedem beliebigen Datenpunkt zuden dahinterliegenden Original-Kundenaussagen und -daten ermöglichen dieschnelle Identifikation von Fehlerbildern und Qualitätswahrnehmungsmustern.Die Consline AG ist seit 20 Jahren Dienstleister im Bereich BusinessIntelligence für führende Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Pharma, Handelund Energie.Pressekontakt:Dr. Dirk SchachtnerConsline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 3063650contact@consline.comwww.consline.com (http://www.consline.com)Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/28739/4541677)OTS: Consline AGOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell