KI-basierte Technologie von Seal Software unterstützt die digitale Transformation im Bereich Beschaffung bei Airbus

San Francisco (ots) - Weltmarktführer in der Luft- undRaumfahrtindustrie nutzt die Plattform zur Vertragsidentifikation und-Analyse von Seal, um höhere betriebliche Effizienz sowieRisikominderung zu erzielen.Seal Software, führender Anbieter für intelligenteVertragsanalyse, gab heute bekannt, dass Airbus (Börsenticker: AIR)die Nutzung der auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologievon Seal weiter ausbauen wird. Damit soll die strategische InitiativeDigital Transformation Procurement von Airbus unterstützt werden, dieneue Technologien einsetzt, um Agilität und Innovation in nahezu alleoperativen Bereiche des Unternehmens zu bringen.Seal wird mehr als 80 kundenspezifische Extraktionsregeln liefern,die es Airbus ermöglichen, Vertragsdokumente und vertragsbezogeneBilder zu digitalisieren und dadurch einen wichtigen Schritt zu einerdynamischeren Suche, Vertragsmanagement und -Analyse vollziehen zukönnen."Airbus arbeitet eng mit Seal zusammen, um Verträge von statischenDokumenten in strategische Assets umzuwandeln. Gleichzeitig wirddadurch Silo-Denken überwunden und aufgebrochen, Informationen in deneinzelnen Geschäftsbereichen effektiver gesammelt und ausgetauschtund eine engere Zusammenarbeit zwischen Teams gefördert," sagte UlfZetterberg, Mitgründer und CEO von Seal Software. "Wir freuen unsdaher sehr, an der digitalen Transformation dieser weltbekanntenOrganisation mitwirken zu können."Pressekontakt:Constanze LiebenauSenior Field Marketing Managerconstanze.liebenau@seal-software.comOriginal-Content von: Seal Software, übermittelt durch news aktuell