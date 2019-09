KI-Trainer für den Mittelstand

Berlin (ots) - Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin,_Gemeinsam digital, erweitert sein Unterstützungsangebot für kleineund mittlere Unternehmen ab sofort um ein umfassendesTrainingsangebot zur Künstlichen Intelligenz (KI). Die vierKI-Trainer haben die Aufgabe, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)für die wirtschaftlichen Möglichkeiten von KI zu sensibilisieren,Chancen aufzuzeigen und bei der Umsetzung konkreter Anwendungen zuunterstützen.Automatisierte Geschäftsprozesse, digitale Produktinnovation oderzukunftsorientierte Wertschöpfungsmodelle - die Expert*innen desHasso-Plattner-Instituts und des Alexander von Humboldt Instituts fürInternet und Gesellschaft (HIIG) trainieren die Unternehmen inWorkshops, Seminaren und persönlichen Sprechstunden. Sieidentifizieren übertragbare Anwendungsbeispiele, die als Vorbild fürsämtliche mittelständischen Unternehmen in Deutschland dienen können.Zu Besuch bei KI-Pionieren und an KI-Erlebnisstationen werden dieEinsatzmöglichkeiten verschiedener Technologien anschaulich erklärtund direkt erfahrbar gemacht. Begleitend bietet einWeiterbildungs-Modul die Möglichkeit, wichtige Kenntnisse zuvertiefen. Das Trainer-Programm fördert zudem innovationssteigerndePartnerschaften zwischen KMU und Startups sowie einen intensiven undweitreichenden KI-Wissenstransfer im deutschen Mittelstand.Die KI-Trainer werden im Rahmen des Programms "KI für KMU" derMittelstand 4.0-Kompetenzzentren gefördert. KI-Trainer verschiedenerKompetenzzentren sind mit diesem Auftrag bundesweit im Einsatz undbündeln ihre Kompetenzen. Nachdem die ersten Projekte in Saarbrücken,Kaiserslautern, Hannover und Dortmund bereits in diesem Sommererfolgreich angelaufen sind, gibt _Gemeinsam Digital jetzt denStartschuss."KI für KMU" ist Teil der nationalen KI-Strategie derBundesregierung. Deutschland soll als international führenderStandort der Entwicklung künstlicher Intelligenz etabliert werden.Dafür muss sichergestellt sein, dass Mittelstand und Handwerk aufdiesem Gebiet nicht hinter großen Unternehmen zurückbleiben.Weitere Informationen finden Sie unter:https://gemeinsam-digital.de/kuenstliche-intelligenz"Künstliche Intelligenz bietet als Schlüsseltechnologie derZukunft enormes wirtschaftliches Potenzial - auch und insbesonderefür den Mittelstand. Schon in diesem Jahr könnte bei rund 220Milliarden Euro Umsatz in Deutschland künstliche Intelligenz im Spielsein. Dass der Mittelstand bei der Erschließung von KI praxisnaheUnterstützung durch die Kompetenzzentren erhält, ist ein gutesZeichen und ein wichtiger Schritt zum Erhalt der internationalenWettbewerbsfähigkeit."(Max Kettner, Leiter _Gemeinsam Digital, Leiter Förderprojektebeim BVMW)"Das HIIG hat in den letzten Jahren durch verschiedenste Projekteeine weitreichende Expertise auf dem Gebiet der KI im Kontext vonStartups und mittelständischen Unternehmen aufgebaut. Wir freuen unssehr, dieses Wissen mit dem Mittelstand zu teilen und gemeinsam neueAnwendungsfelder sowie Kollaborationsmodelle zu erschließen." (MiriamWolf, Projektleitung Gemeinsam Digital, HIIG) "Durch die Expertiseverschiedener KI-Fachbereiche am Hasso-Plattner-Institut können wirKMU in den Workshops neueste Forschungsergebnisse zur Verfügungstellen, aktuelle Einsatzmöglichkeiten vermitteln und auf dem Weg zueigenen KI-Lösungen erfolgreich begleiten."(Martin Talmeier, Manager Digitalisierung Mittelstand,Hasso-Plattner-Institut)_Gemeinsam digital, das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Berlinist eine zentrale Anlaufstelle für alle Unternehmen in Berlin,Brandenburg und bundesweit. Wir arbeiten praxisnah, nutzerorientiertund branchenübergreifend.Fünf Partner gehören zu _Gemeinsam digital: Der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) leitet das Projekt federführend.Das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft(HIIG), das Hasso-Plattner-Institut (HPI), das Institut fürInnovations- und Informationsmanagement (IIIM) der TechnischenHochschule Brandenburg (THB) und die Universität Potsdam (UP) stellenals wissenschaftliche Partner die Fachexpertise auf dem Feld derDigitalisierung._Gemeinsam digital ist ein Förderprojekt des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Energie (BMWi) im FörderschwerpunktMittelstand-Digital. Das BMWi ermöglicht die kostenfreie Nutzungaller Angebote. Weitere Informationen finden Sie unterwww.gemeinsam-digital.de.Pressekontakt:_Gemeinsam digitalJulian KollerReferent Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum BerlinBVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, UnternehmerverbandDeutschlands e.V.Tel.: +49 30 53 32 06 570E-Mail: julian.koller@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell