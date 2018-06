KI Koa von The Trade Desk sorgt für eine bessere Kampagnenplanung

Hamburg (ots) - Was sich hinter "The Next Wave" von The Trade Deskverbirgt - Neue KI Koa sorgt für eine bessere KampagnenplanungEinblicke in datengetriebenes Advertising und neue Featuresermöglichen Kunden von The Trade Desk reibungslose Planung,gezieltere Einkäufe und eine verbesserte Performance für Marken undAgenturen.Die weltweit tätige Werbetechnologie-Plattform The Trade Deskliefert in ihrem neuen Produktupdate eine Reihe von Lösungen, dieWerbetreibende bei der datenbasierten Kampagnenplanung unterstützen.Die insgesamt drei neuen Technologien helfen dabei, das Ausspielenvon Werbung in digitalen Medien noch effektiver zu planen, diePerformance besser zu prognostizieren und Kaufentscheidungen zuvereinfachen. Zusammenfassend als "Next Wave" bezeichnet, enthält dasProduktupdate die folgenden transformativen Lösungen:- Koa[TM] ist eine leistungsstarke Künstliche Intelligenz, die dieEntscheidungsfindung der Werbetreibenden vereinfacht und damitdie Kampagnenleistung beschleunigt. Die treffsichere undtransparente Prognosefähigkeit von Koa[TM] basiert auf demumfassenden Datenpool von The Trade Desk. Koa[TM] sorgt dafür,dass werbetreibende Unternehmen ihre Reichweite erhöhen undgleichzeitig ihre Ausgaben so gering wie möglich halten können.- The Trade Desk Planner ist ein datengetriebenesMediaplanungstool, das ein besseres Verständnis der Zielgruppeermöglicht und über alle Kanäle und Endgeräte hinweg die jeweilserfolgsversprechendste Anzeigenstrategie herausfiltert.- Megagon[TM] ist die neue, intuitive Benutzeroberfläche, auf dermaßgeschneiderte Empfehlungen für das KI-Tool Koa[TM] ausgegebenwerden. Diese helfen den Werbetreibenden dabei,Optimierungsentscheidungen zu ihren Kampagnen in Echtzeit zutreffen. Die Übersichtlichkeit von Megagon[TM] hilftWerbeeinkäufern, Zeit und Werbebudget zu sparen, ohne aufTransparenz und Kontrolle verzichten zu müssen.Die um das neueste Update erweiterte Plattform von The Trade Deskermöglicht Werbetreibenden folgende Verbesserungen:- Eine einfache Planung und Aktivierung von aufschlussreichenCross-Channel-Kampagnen, bevor ein einziger Euro auf demWerbemarkt investiert wird.- Die Echtzeit-Darstellung Auswirkungen von jeder in derPlattform vorgenommenen Optimierung oder Einstellung, samtUmfang und Kosten.- Intelligentere, effektivere Optimierungen mit maßgeschneiderten,datengesteuerten Koa[TM]-Empfehlungen.Jeff Green, CEO und Gründer von The Trade Desk, sagt: "Wir sindstolz darauf, mit The Next Wave die digitale Werbung auf ein neuesLevel zu heben, die dem datengetriebenen Ansatz der Werbetreibenden,Publisher und Konsumenten zugute kommt. Indem wir die Innovationenauf unserer Plattform vorantreiben, die uns seit jeher auszeichnen,geben wir Agenturen und Marken mehr Kontrolle und Macht und eingroßartiges Benutzererlebnis."Den Startschuss für die weltweite Markteinführung gibt Jeff Green,der "The Next Wave" auf einer privaten Veranstaltung in SingapurKunden und Marketingverantwortlichen vorstellen wird. Brian Stempeck,Chief Client Officer von The Trade Desk, wird Kunden und ausgewählteGäste für eine interaktive Auftaktveranstaltung in New York empfangenund Dave Pickles, Chief Technology Officer und Gründer, wird aufeiner Veranstaltung in Ventura, Kalifornien, die fortschrittlicheTechnologie und dazugehörige KI vorstellen. Alle drei Veranstaltungenwerden live an Kunden in aller Welt übertragen. Die Webcasts undweitere Informationen finden Sie unter www.thetradedesk.com/nextwave.Über The Trade DeskThe Trade Desk ist ein Technologieunternehmen, das eine Plattformzum Einkauf hochwertiger, reichweitenstarker Werbung betreibt. Überdie Self-Service-Lösungen auf Cloud-Basis können Anzeigenkäuferaussagekräftigere, datengesteuerte digitale Werbekampagnen erstellen,verwalten und optimieren. Diese erstrecken sich über Anzeigenformatewie Display, Video, Audio, native und soziale Inhalte auf einerVielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und Connected TV.Integrationen mit wichtigen Daten-, Bestands- und Publisher-Partnerngewährleisten eine maximale Reichweite, und Unternehmens-APIsermöglichen kundenspezifische Entwicklungen auf der Plattform. TheTrade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, undunterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. MehrInformationen unter thetradedesk.com oder auf Facebook, Twitter undLinkedIn.Pressekontakt:PIABO PR GmbHFranziska ScheiderWeinmeisterstraße 1210178 Berlin | GermanyTel: +49 30 2576 205 27E-Mail: thetradedesk@piabo.netOriginal-Content von: The Trade Desk, übermittelt durch news aktuell