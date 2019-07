KI in Gesundheitswesen: Patienten fürchten sich vor Hacker-Angriffen / Hälfte der Befragten hofft, dass die Technologie schnellere Diagnosen liefert

Leverkusen (ots) - Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesenweckt bei vielen Menschen Ängste. So sind zum Beispiel drei von vierDeutschen der Ansicht, dass KI gewisse Risiken für Patienten erhöht -etwa durch Hacker-Angriffe. Diese Sorge zeigt sich in allenAltersklassen: Etwa 70 Prozent der unter 30- und über 60-Jährigenstimmen dieser Aussage zu. Besonders beunruhigt sind mit 79 Prozentdie 40-Jährigen. Das sind Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativenStudie "Digitales Gesundheitssystem", für die 1.000 Personen imAuftrag der pronova BKK befragt wurden.Obwohl die negativen Einschätzungen zum KI-Einsatz imGesundheitswesen überwiegen, können die Menschen der neuen Technikauch Positives abgewinnen. Rund jeder zweite Befragte verbindet mitkünstlicher Intelligenz die Hoffnung auf schnellere Diagnosen (55Prozent). Fast ebenso viele meinen, dass ihr Einsatz dort sinnvollist, wo Fachkräfte fehlen - zum Beispiel im ländlichen Raum (54Prozent). Vier von zehn Bundesbürgerinnen und -bürgern begrüßenkünstliche Intelligenz, wenn es um sensible Themen geht, die sienicht unbedingt mit einem Arzt besprechen möchten (41 Prozent). Dastrifft besonders auf junge Menschen zu: Rund jeder Zweite der unter30-Jährigen möchte zum Beispiel über intime Angelegenheiten liebermit einem Avatar als mit einem menschlichen Arzt sprechen. Bei den50-Jährigen und der Generation 60 plus ist es lediglich jeder Dritte.Schon jetzt setzen Ärzte vermehrt neue Technologien ein, zumBeispiel Operationsroboter oder intelligente Programme in derPsychotherapie oder der Diagnose. Doch mit welcher digitalen Technikkönnen sich die Deutschen in den kommenden zehn Jahren am ehestenanfreunden? Rund die Hälfte würde die Prüfung von Laborwerten sowiedie Einschätzung erster Diagnosen durch einen Roboter befürworten (52Prozent). Ähnlich groß ist die Zustimmung zu einer KI, die CT- oderRöntgenbilder auswertet und einen ersten Befund erstellt (48Prozent). Immerhin vier von zehn Befragten würden es akzeptieren,wenn ein Avatar in Zukunft leichte Krankheiten diagnostiziert (40Prozent).Jeder Dritte sieht es positiv, wenn künstliche Intelligenz zurFeststellung seltener Krankheiten eingesetzt wird (31 Prozent). Kanndie moderne Technologie helfen, eine schwere Erkrankung zu erkennen,ist sogar jeder Vierte dafür offen (27 Prozent). Wie entscheidenddas sein kann, zeigt beispielsweise der Fall eines MannheimerPatienten. In seiner Lunge gab es zahlreiche Entzündungsherde.Deshalb fiel ein Tumor auf einer CT-Aufnahme nicht weiter auf. DerPatient starb daran. Mittels Algorithmen hätten die Ärzte den Krebsfrüh erkennen und unter Umständen sogar heilen können. Dr. ImkeSchmitz-Losem, Beratungsärztin der pronova BKK, meint: "Noch ist dieAkzeptanz für den Einsatz künstlicher Intelligenz relativ gering -selbst, wenn es um die Diagnose tödlicher Krankheiten geht. Doch KIkann Leben retten."Zur StudieDie Studie "Digitales Gesundheitssystem" wurde im März 2019 imAuftrag der pronova BKK im Rahmen einer Online-Befragungdurchgeführt. Bundesweit wurden bevölkerungsrepräsentativ 1.000Personen ab 18 Jahren befragt.Über die pronova BKKDie pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen namhafter Weltkonzerne wie BASF, Bayer,Continental und Ford entstanden. Bundesweit für alle Interessentengeöffnet, vertrauen der Krankenkasse bereits über 660.000 Versicherteihre Gesundheit an. Ob per App, im Chat, über das rund um die Uhrerreichbare Servicetelefon oder in den 60 Kundenservices vor Ort -die pronova BKK kümmert sich jederzeit um die Anliegen ihrerKundinnen und Kunden. Weitere Informationen auf pronovabkk.de.Pressekontakt:Ulrich RosendahlTel.: 0214 32296-3700Fax: 0214 32296-9700E-Mail: presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: pronova BKK, übermittelt durch news aktuell