KI-Forschung schafft Arbeitsplätze, so ein neuer Bericht des ADAPT-Zentrums

Dublin (ots/PRNewswire) - Ein neuer Bericht hat ergeben, dass dievom ADAPT SFI Research Centre for Digital Media Technologyproduzierte Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI)erhebliche Auswirkungen auf die irische Wirtschaft hat.Der Bericht hebt hervor, dass allein im vergangenen Jahr in Irland593 Vollzeitarbeitsplätze auf der Grundlage von Untersuchungen vonADAPT geschaffen wurden.Laut der universitätsgeführten Studie erwirtschaftete dasADAPT-Zentrum für jeden vom irischen Staat investierten Euro 5,30Euro für die irische Wirtschaft, was in nur vier Jahren mehr als 300Millionen Euro entspricht.Heather Humphreys, Irlands Ministerin für Wirtschaft, Unternehmenund Innovation, sagte anlässlich der Vorstellung des Berichts: "DieArbeit von ADAPT trägt dazu bei, ein fortschrittlicheres digitalesIrland zu schaffen. Die Forschung und die Ergebnisse von ADAPT tragendazu bei, unsere Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen,Wohlstand und Unternehmen zukunftssicher zu machen."Künstliche Intelligenz soll die globale Produktivität,Arbeitsmuster und Lebensstile verändern und enormen Wohlstandschaffen und ADAPT trägt dazu bei, dass Irland bei dieserTransformation an vorderster Front steht.Professor Vinny Wade, Direktor des ADAPT-Zentrums, sagte: "DieForschungsergebnisse von ADAPT im Jahr 2018 machen 8% aller Lizenzenaus, die von irischen Forschungseinrichtungen vergeben werden. ADAPTsInnovationen, seine wissenschaftlichen Ergebnisse und seineIndustriekooperationen tragen aktiv zur Schaffung eines digitalesIrlands bei."Der Bericht hebt hervor, dass ADAPT die nächste Generation vonFührern aus Forschung und Industrie vorbereitet. Zwischen 2015 und2018 hat ADAPT den Erhalt von 64 PhDs und Masters überwacht und dazubeigetragen, über 6.700 Fachkräfte aus der Industrie zuqualifizieren.Professor Wade fügte hinzu: "Im Mittelpunkt des neuen digitalenIrlands steht die Erkenntnis, dass die Menschen an erster Stellestehen müssen und dass die Nutzer in die Lage versetzt werden müssen,Informationen mit immer höherer Geschwindigkeit über Sprachbarrierenund unterschiedliche Medienmodalitäten hinweg zu transformieren. Dieswiederum wird die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren,sozialisieren und arbeiten, verändern."Wichtigste Punkte des Berichts:Wirtschaftliche Auswirkungen:- Aus einer ersten SFI-Investition von 17 Millionen Euro zwischen2015 und 2018 wurden über 300 Millionen Euro für die irischeWirtschaft generiert.Ausländische Direktinvestitionen:- Das Fachwissen innerhalb von ADAPT hat bedeutende ausländischenDirektinvestitionen in Höhe von 370 Mio. EUR und über 1700Arbeitsplätzen, die durch die Zusammenarbeit mit 28 multinationalenUnternehmen entstanden sind, generiert.Humankapital:- Durch die ADAPT-Forschung in den Bereichen KI und digitaleMedientechnologien wurden zwischen 2015 und 2018 1.476Arbeitsplätze geschaffen.Wissenschaftliche Exzellenz:- Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat ADAPT insgesamt über 1000Publikationen veröffentlicht, durchschnittlich 1 wissenschaftlichePublikation pro Tag in hochrangigen Zeitschriften und beiinternationalen Konferenzen.