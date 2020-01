KI in Automobilfertigung: Matthias Moldaschl neuer CEO von MoonVision

Wien (ots) - Noch mehr Wachstum und Automotive-Expertise für MoonVision:Matthias Moldaschl steigt als CEO beim Wiener KI-Experten ein. Mit seinenDeep-Learning-Algorithmen krempelt das junge Unternehmen derzeit denComputer-Vision-Bereich in der Qualitätssicherung der Fertigungs- undAutomobilbranche um. Moldaschl kommt vom E-Mobility-Start-up has·to·be gmbh, andessen Aufbau er genauso maßgeblich beteiligt war wie am Einstieg vonVolkswagen.Zusammen mit COO und Co-Geschäftsführer Kamil Kula will der 37-JährigeMoonVision noch stärker auf Wachstum trimmen. Dabei konzentriert sich dasStatrt-up erst einmal auf Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie auf dieIndustriesegmente wie Automotive und Manufacturing. Schon heute arbeiten dieWiener mit internationalen Kunden wie Audi, Webasto oder Motherson zusammen."Mein Herz schlägt für nachhaltige, lebensverändernde Innovation. Neben derElektromobilität faszinieren mich gerade die vielen Anwendungsgebiete vonComputer Vision schon lange. Und hier hat MoonVision derzeit klar die bestenKarten. Wir werden zeigen, wie man auch außerhalb von Silicon Valley Standardsin AI setzt. Da hilft es natürlich, ähnliche Vorerfahrung gesammelt zu haben",erklärt Matthias Moldaschl, der bei seinen bisherigen Stationen wie der WEBWindenergie AG oder auch bei Pollmann sowohl klassische Konzern- als auchStart-up-Erfahrungen sammeln konnte.MoonVision hat eine KI-Lösung entwickelt, die in der Lage ist, auf Bildernselbst kleinste Unregelmäßigkeiten zu entdecken. "Wenn eine Kamera etwaseinfangen kann, dann kann es auch unsere KI entdecken", erklärt COO Kamil Kula.Das Start-up bewegt sich damit im Bereich der Computer Vision. Dieses Verfahrenwird oftmals in der Qualitätssicherung eingesetzt, um selbst kleinsteProduktionsfehler zu finden. Das kann in der Autoproduktion, bei Schweißnähtenoder in der Holzindustrie sein. "Bislang band die Sichtkontrolle imQualitätsmanagement immer viele Mitarbeiter-Ressourcen. Die von uns entwickelteKI automatisiert diesen Prozess nun. Sie leistet so ihren Beitrag zur Steigerungder Effektivität eines Unternehmens und hilft zudem, das Problem desFachkräftemangels zu lösen."Bei der Gründung des Start-ups spielte ein Audi-Hackathon im Jahr 2017 einewichtige Rolle. Die MoonVision-Gründer gewannen dabei eine Rennwagenfahrt undlernten so einen Oktoberfest-Wirt kennen, der von der KI-Lösung so begeistertwar, dass er nicht nur sofort beim jungen Unternehmen einstieg, sondern dieSoftware auch gleich auf der "Wiesn" einsetzte, umso besser überprüfen zukönnen, welche Speisen wann seine Küche verlassen. Im selben Jahr gewannen dieWiener gleich noch den Preis für das "Start-up des Jahres". Das Unternehmen wirdnoch im Januar die nächste Investition zur Finanzierung der geplanten Expansionabschließen. "Um unsere bisherige Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können,müssen und wollen wir wachsen. Ich freue mich sehr, dass Matthias Moldaschl unsmit seiner ganzen Power dabei unterstützt. Gleichzeitig suchen wir in vielenBereichen des Unternehmens wie Vertrieb, Data Science, Entwicklung und Marketingnoch weitere Verstärkung", erklärt Co-Geschäftsführer Kamil Kula freudig. Er war2017 der erste Mitarbeiter, der von der Beratung zu MoonVision wechselte.Bildmaterial:Matthias Moldaschl, CEO von MoonVision (Fotocredit: Erhard Hois):http://www.frauwenk.de/Matthias%20Moldaschl.jpgKamil Kula, COO von MoonVision (Fotocredit: MoonVision GmbH):http://www.frauwenk.de/Kamil_Kula_Credit_The%20MoonVision%20GmbH.jpgLogo: http://www.frauwenk.de/Moonvision-Logo_TopIcon_2019-RGB-black.jpgÜber MoonVision:Das Unternehmen mit Sitz in Wien ist ein führender B2B-Technologieanbieter imBereich Computer Vision mit künstlicher Intelligenz. Mit der Software-Lösung inKombination mit Industriekameras werden industrielle Qualitätsprüfungsprozessein der Produktion automatisiert, was mit bisherigen Methoden kaum lösbar war.Internationale Kunden, wie z. B. Audi, Webasto oder Motherson, setzen bereitsdie mehrfach ausgezeichnete Inspektionssoftware zur visuellenOberflächenanalyse, Qualitätssicherung sowie Produkt- und Prozessüberwachungein.Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 (0) 4032904738-0E-Mail: alexander.becker@frauwenk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140366/4492128OTS: MoonVisionOriginal-Content von: MoonVision, übermittelt durch news aktuell